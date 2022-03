Une piste cyclable sur la route 155 à Shawinigan?

À Shawinigan des voix s'élèvent pour demander la mise en place d'une piste cyclable sur le nouveau pont des Piles dont la construction doit commencer au printemps 2023. La députée Marie-Louise Tardif accepte de déposer leur pétition et porter leur demande jusqu'au ministère des Transports, mais admet qu'il faudra trouver une façon d'assurer la sécurité des cyclistes.

La députée de Laviolette-Saint-Maurice rappelle que l'autoroute 55 y devient la route 155. Elle est, selon elle, empruntée par plus de 10 000 véhicules par jour.

La pétition demandant l'ajout d'une piste cyclable aux plans actuels a été mise en ligne à la fin du mois de février. Elle a jusqu'à maintenant recueilli plus de cinq cents signatures. Les instigateurs du mouvement sont des résidents du développement résidentiel Le Récif situé aux abords de la rivière Saint-Maurice dans le secteur Saint-Georges.

À l'heure actuelle, le seul moyen pour les résidents de se rendre sur l'autre rive à vélo est d'utiliser le pont de Grand-Mère, qui se trouve à six kilomètres. Or ce tronçon ne prévoit pas d'aménagement pour le transport actif.

L'un des instigateurs du mouvement se dit toutefois conscient du coût de l'ajout d'une piste cyclable dans les plans et devis du nouveau pont, mais il en prévoit les retombées positives.

En modifiant les plans, c'est certain que ça va coûter plus cher , mais il va y avoir des retombées sur la santé et la sécurité des résidents. Ça va augmenter aussi le tourisme , affirme Jacques Provost, un des instigateurs.

Ils affirment vouloir cette infrastructure pour eux-mêmes et pour les générations futures.

Le mouvement compte aussi sur l'appui du conseiller municipal du district des Boisés, Louis-Jean Garceau, qui souhaite voir le secteur Saint-Georges enfin relié par une piste cyclable au reste de la ville.

Le ministère des Transports et la ville de Shawinigan soutiennent qu'aucune demande officielle n'a jusqu'ici été formulée. Les citoyens comptent déposer la pétition à la séance du conseil municipal de Shawinigan le 12 avril prochain.

Avec les informations de RAPHAEL BROUILLETTE