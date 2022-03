Une entreprise de la Saskatchewan envoie des drones en Ukraine

Une entreprise de Saskatoon, en Saskatchewan, donne trois de ses drones à Revived Soldiers Ukraine (RSU), un organisme qui aide les civils et les soldats blessés en Ukraine.

L'un des drones servira à livrer de l’équipement médical aux secteurs du pays occupé par la Russie. Le drone peut voler pendant 40 minutes avant d’avoir besoin d’une recharge.

La cheffe de RSU, Iryna Discipio, explique que ce drone pourrait être utilisé dans une ville comme Marioupol.

[Les Russes] ne permettaient pas aux civils de quitter la ville et de nombreux civils ont été coincés dans les sous-sols de bâtiments et d’hôpitaux. Nous aimerions voir si on peut utiliser les drones pour livrer de l’équipement médical à ces endroits , fait-elle valoir.

L'un des drones peut livrer 15 kg d’équipement sensible aux changements de température, tels que certains médicaments.

Iryna Discipio affirme que les hôpitaux ont besoin d’insuline, d’antibiotiques et d’antidouleurs.

Ce ne sont pas seulement des blessures par balle, c’est aussi des éclats. Alors les gens ont des infections. C’est vraiment, vraiment difficile de s’occuper d’infections à moins d’avoir des antibiotiques. Ce sont vraiment les choses qui sont nécessaires en ce moment , précise-t-elle.

Les deux autres drones serviront à des fins de sauvetage. Alors nous essayerons de trouver des personnes coincées dans des espaces et nous essayerons de les évacuer , poursuit Mme Discipio.

RSU existe depuis six ans. Avant l’invasion de l’Ukraine, l’organisme envoyait des soldats ukrainiens aux États-Unis pour recevoir des soins médicaux, et gérait un centre de réadaptation.

Les trois drones devraient être livrés en Ukraine dans une semaine et demie. RSU a acheté dix drones supplémentaires à Draganfly, à tarif réduit, qui sont en train d’être manufacturés.

Le directeur général de Draganfly, Cameron Chell, affirme que l’entreprise est heureuse d’aider RSU. Nous avons été axés sur l’intérêt et la sécurité publique depuis le tout début , dit-il.

En 2013, Draganfly a été reconnue pour avoir créé le premier drone qui ait sauvé une vie humaine. Ce drone est maintenant dans une exposition permanente du musée Smithsonian.

Maintenant, nous avons eu des appels d’autres organisations qui demandent comment ils peuvent acheter des drones et les faire parvenir à RSU , ajoute M. Chell.

Avec les informations de Laura Sciarpelletti