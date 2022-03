COVID-19 : 40 hospitalisations de plus en Ontario

L’Ontario recense 707 hospitalisations liées à la COVID-19 samedi, soit 40 de plus que la veille. Cela comprend 157 patients aux soins intensifs, une baisse de 4.

La province rapporte aussi 5 décès de plus en raison de la COVID-19 qui sont survenus au cours du dernier mois, et 4 décès signalés il y a plus d’un mois s’ajoutent au bilan total à la suite d’un nettoyage de données.

Par ailleurs, la santé publique signale 2754 nouvelles infections, mais il s’agit d’une sous-estimation étant donné l’accès encore limité aux tests de dépistage PCR. Quelque 17 341 tests ont été réalisés en 24 heures, avec un taux de positivité au virus de 13,5 %.

On compte aussi 1921 nouvelles guérisons.