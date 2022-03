Des producteurs laitiers de la région offrent plus de liberté à leurs vaches

À la Ferme Ronier de Saint-Anaclet, le producteur laitier Jean-Nil Fournier a changé sa méthode d’élevage en 2012. Il a mis en place une stabulation libre, à la grandeur de son troupeau, et a installé un grand parc de vêlage.

Selon l’agriculteur, ses vaches sont depuis plus en forme, notamment lors du vêlage.

« Cent pour cent du temps, les vaches sont libres de se déplacer à l'intérieur de l’étable, libres de se mouvoir comme elles le veulent. » — Une citation de Jean-Nil Fournier, producteur laitier de Saint-Anaclet

Cette pratique est loin d’être la norme au Québec, puisque 72 % des vaches passent la majorité de leur vie attachées. C’est ce qu’on appelle la stabulation entravée.

C'est un système d'élevage dans lequel les vaches sont constamment attachées, dans une salle de l'étable. Elles ont plus de blessures au cou parce qu'elles portent constamment une chaîne , précise la journaliste Julie Vaillancourt, qui a travaillé sur le dossier dans le cadre d'un reportage dans la Semaine verte.

Luc Deschênes, copropriétaire de la Ferme Prés verts de Saint-Gabriel-de-Rimouski, a déjà amorcé la transition. La quasi-totalité de son troupeau est en stabulation libre, à l’exception des vaches qui se préparent à mettre bas.

D'après le nouveau Code de pratique pour le soin et la manipulation des bovins laitiers, en préparation, les producteurs devraient permettre aux vaches de mettre bas en stabulation libre d'ici 2028 (archives). Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

La Ferme Prés verts prévoit prochainement offrir une aire de vêlage pour son cheptel, mais l’initiative requiert d'importants investissements.

Ça demande beaucoup plus de pieds carrés pour la préparation au vêlage, les vaches ont besoin d’un plus grand espace pour être à l’aise. Ça demande de grands parcs , détaille Luc Deschênes.

Jean-Nil Fournier confirme que la période du vêlage est une période stressante pour la vache. De 30 à 40 % des blessures peuvent survenir lors des vêlages, alors ça prend des espaces faciles d’accès avec de la machinerie pour pouvoir déplacer une vache au besoin , précise le producteur de Saint-Anaclet.

Le président des producteurs de lait du Québec, Daniel Gobeil, confirme que la stabulation libre nécessite des investissements globaux qui peuvent être difficiles à assumer.

On parle, au Québec, d’une moyenne de 75 vaches laitières. On est de beaucoup inférieur à la moyenne canadienne, qui est plus aux alentours de 120 vaches. Le frein est donc au niveau de la rentabilité. Quand on fait le choix d’investir sur une ferme, il faut le faire dans de bonnes conditions , conclut-il.

Au Bas-Saint-Laurent, Luc Deschênes remarque toutefois que la tendance se confirme. Depuis 5, 10 ans, la plupart des investissements se font [en faveur de] vaches en stabulation libre.

Un outil actuellement en révision

Le Code de pratique pour le soin et la manipulation des bovins laitiers, un outil de référence à l’intention des producteurs laitiers canadiens, est actuellement en révision. D’ici 2028, les producteurs devraient obligatoirement permettre aux vaches de mettre bas en stabulation libre.

Le code propose également de loger les vaches laitières en stabulation libre ou de les envoyer au pâturage.

Au Bas-Saint-Laurent, les producteurs estiment que le pâturage n'est pas la meilleure option pour le bien-être des vaches, surtout l'été (archives). Photo : Gracieuseté : OJES Élevage bovin

Cette seconde option n’est pas envisagée par les deux producteurs bas-laurentiens. L’été, la chaleur peut déranger un peu plus les vaches. À l’intérieur, avec une bonne ventilation, la température est moins élevée , explique Luc Deschênes, de la Ferme Prés verts.

À Saint-Anaclet, Jean-Nil Fournier partage la même position. Avec les nouvelles normes de ventilation et le confort qu’on apporte aux vaches, [... ] les vaches sont en forme et même plus heureuses à l’intérieur , confirme-t-il. Le producteur laitier cite en exemple les matelas ainsi que les espaces de circulation mis à la disposition des bêtes.

D’après les entrevues de Maude Rivard