La police enquête sur la mort d’un homme à Mississauga

Un homme est mort après s’être présenté, gravement blessé, dans un hôpital de Mississauga vendredi soir. Selon la police régionale de Peel, la victime aurait entre 25 et 30 ans.

Les policiers ont été appelés à se rendre à l’hôpital situé au coin des rues Hurontario et Queensway Ouest juste après 20 h 30.

Le décès de l’homme a été prononcé peu de temps après son arrivée à l’établissement de santé, et l’unité des homicides de la police a été informée.

Les policiers avaient d'abord déclaré que l'homme avait des blessures par balle, mais ont indiqué plus tard que la cause de ses blessures est indéterminée.

On ignore où et quand l'homme a été blessé et la police n’a pas dévoilé d’information sur de possibles suspects. L’enquête se poursuit.