La série Les bracelets rouges remporte les honneurs aux Zapettes d’or 2022

Le gala haut en couleur marque traditionnellement la dernière émission de la saison de C’est juste de la TV sur les ondes de ICI ARTV. Les huit Zapettes d’or decernées durant la soirée sont déterminées par un vote du public.

Dans la catégorie moment dramatique fictif , les Québécois et Québécoises se sont laissés émouvoir par la mort de Stéphane Poupou Pouliot, interprété par Sébastien Delorme, dans la série District 31. Le dernier épisode de la très populaire histoire a d’ailleurs été tourné vendredi.

Côté éclat de rire , la Zapette d’or a été remise à la scène d’ouverture de la série Le bonheur, diffusée à TVA, où le professeur François, joué par Michel Charette, pique une crise de nerfs mémorable envers les élèves de sa classe.

L’acteur Anthony Therrien, qui interprète Félix dans la série Les bracelets rouges et Ricardo dans Six degrés, a pour sa part été couronné révélation de l’année .

Zapettes d'argent

Trois Zapettes d’argent ont également été remises par l’équipe de C’est juste de la TV.

Vincent-Guillaume Otis, pour la persévérance et la ténacité de son personnage du détective Patrick Bissonnette dans District 31, Marie-Mai, pour sa personnalité et ses looks en OR à l’animation de Big Brother Célébrités, et Jason Roy Léveillée, pour ses prestations en tant que Dinde noire aux Chanteurs masqués, se sont tous et toutes mérité un prix.