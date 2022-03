Le NPD rend possible la plus grande expansion du système de santé depuis des années

On a réalisé quelque chose qui est vraiment la plus grande expansion de notre système de santé [en] une génération , a déclaré M. Singh dans une entrevue aux Coulisses du pouvoir.

Cependant, la victoire ne sera assurée que si Justin Trudeau respecte sa parole à l’égard de son vis-à-vis et crée entre autres un programme de soins dentaires et un régime d’assurance médicaments.

Selon l’accord annoncé mardi dernier, les enfants de 12 ans et moins auront accès aux soins d’un dentiste avant la fin de l’année. L’an prochain, les moins de 18 ans, les aînés et les personnes qui souffrent d’un handicap y auront droit. En 2025, le programme sera élargi à tous les Canadiens dont le revenu familial est inférieur à 90 000 $ et aucune contribution ne serait exigée de ceux dont le revenu annuel ne dépasse pas les 70 000 $.

Quant à l’assurance médicaments, sa mise en œuvre doit être réalisée avant la fin de 2023. L’entente prévoit aussi des avancées en matière de logement, d’environnement et de réconciliation avec les peuples autochtones.

Avec 25 députés élus en 2021, le Nouveau Parti démocratique NPD est le troisième parti d’opposition à la Chambre des communes. En s’assurant du vote néo-démocrate, les libéraux obtiennent la majorité des voix nécessaires pour faire adopter leur budget et pour contrecarrer tout vote de défiance.

On a voulu utiliser notre pouvoir pour aider les gens, a indiqué M. Singh. Les gens méritent d'avoir de l'aide parce que ça a deux années très difficiles avec une pandémie, la hausse du coût de la vie et puis une guerre qui rend la vie moins sûre.

Les discussions entre Justin Trudeau et Jagmeet Singh ont cours depuis les dernières élections, mais les échanges se sont intensifiés avec le recours à la Loi sur les mesures d’urgence pour mettre fin à la manifestation des camionneurs à Ottawa. La naissance de l’enfant du couple Singh-Kaur a donné une autre occasion aux politiciens d’échanger pour en arriver à un terrain d’entente.

Jagmeet Singh veut que les choses fonctionnent bien à Ottawa. Photo : Radio-Canada / David Richard

Ce type d’accord est peu commun et, généralement, le plus petit parti politique y perd au change. On n'a qu’à penser à l’alliance formée en 2017 en Colombie-Britannique entre le Nouveau Parti démocratique NPD et le Parti vert. Trois ans plus tard, le premier ministre John Horgan a rompu l’entente et a fait élire un gouvernement majoritaire, tandis que les verts ont perdu une partie de leur influence.

De bonne foi

Les néo-démocrates de Jagmeet Singh viennent de traverser deux élections en trois ans sans vraiment bouger sur l’échiquier politique. Un nouveau scrutin mettrait les finances du parti à rude épreuve. L’entente avec les libéraux, si elle est menée à terme, leur offre donc un certain répit.

Le leader néo-démocrate reconnaît les périls de cette coopération. Mais il est prêt à tenter sa chance : Si on veut essayer de faire quelque chose de grand, il y a toujours des risques.

Dans l’éventualité où la collaboration se maintiendrait jusqu’aux prochaines élections, le Nouveau Parti démocratique NPD aura fait, selon lui, la démonstration de ce que ses troupes peuvent accomplir si les Canadiens votent pour eux. Si, par contre, les libéraux dérogent à leurs engagements, Justin Trudeau risque de perdre le pouvoir.

Jagmeet Singh ne s’offusque pas des attaques du Bloc québécois et du Parti conservateur, qui a dénoncé cette association en la qualifiant d’abus de démocratie. Les gens ont demandé que le gouvernement fonctionne pour eux, dit-il. Ils ont voté pour un gouvernement minoritaire, et notre travail, c'est de s'assurer que ça fonctionne.