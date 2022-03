Des acteurs économiques pressent la CAQ à donner le feu vert au tramway

Nous tenons à vous réaffirmer notre volonté de voir le tramway de la Ville de Québec passer en appel de propositions sans plus tarder, afin qu’il puisse voir le jour , peut-on lire dans la missive diffusée samedi dans le Journal de Québec.

Les signataires s'inquiètent des retards dans l'approbation du projet de tramway, qui risquent de faire gonfler la facture finale.

Nous vous demandons de faire preuve du leadership auquel vous nous avez habitués en mettant le pied sur l’accélérateur et en vous assurant que le projet se concrétise, au bénéfice de la population , indiquent-ils.

Cette initiative de la campagne de soutien au réseau structurant de transport en commun J'ai ma passe est co-signée par une dizaine d'acteurs économiques québécois. Parmi ceux-ci, le président du conseil du patronat, Karl Blackburn, le président et chef de la direction de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec Steeve Lavoie et de France Rodrigue, vice-présidente immobilier et approvisionnement chez Beneva (fusion de SSQ Assurances et La Capitale).

« Le tramway représente la meilleure solution pour répondre aux besoins en mobilité de la région, tant aujourd’hui que pour les 50 prochaines années. » — Une citation de Lettre ouverte de J’ai ma passe adressée au gouvernement Legault

Dénouer l'impasse

Cette lettre survient après une semaine de tensions entre le gouvernement Legault et le maire de Québec Bruno Marchand au sujet du tramway.

La Coalition avenir Québec CAQ veut que le maire s'engage à respecter certaines conditions avant de donner le feu vert au projet, notamment sur les voies partagées sur le boulevard René-Levesque. Bruno Marchand, lui, souhaite avoir les coudées franches et a accusé la CAQ de trouver des prétextes pour retarder le projet.