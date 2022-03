Les volleyeurs du Vert et Or en demi-finale aux nationaux

Entrée réussie pour l'équipe masculine de volleyball du Vert et Or de l'Université de Sherbrooke au championnat canadien U Sports, à Winnipeg. La troupe sherbrookoise a atteint la demi-finale hier grâce à une victoire de 3 à 1 face aux Blues de Toronto.

Comme ils l'avaient fait lors de la demi-finale et de la finale provinciales, les hommes de Mohamen El Fehti Abed ont laissé aller la première manche, pour ensuite gagner les trois suivantes.

En réunion d’avant-match, j’avais prévenu les joueurs qu’ils allaient probablement commettre quelques erreurs et combattre la nervosité, mais que l’important était de saisir le jeu de l’adversaire, de s’y adapter et d’imposer notre style et c’est exactement ce qu’ils ont fait , a indiqué l'entraîneur-chef à l'issue de la rencontre.

« Bravo aux joueurs pour un très bon premier match et on se prépare pour demain sans complexe » — Une citation de Mohamed El Fehti Abed, entraîneur-chef de l'équipe de volleyball du Vert et Or

Le Vert et Or a maintenant rendez-vous avec les champions canadiens en titre, les Spartans de Trinity Western. Le match débute à 20 h samedi.

Rappelons qu'il s'agit de la première présence du Vert et Or à ce tournoi depuis plus de 10 ans. Celui-ci se déroule au Centre sportif Investors Group de l'Université du Manitoba.