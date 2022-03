Des pannes de courant majeures aux Îles-de-la-Madeleine

On fait aussi de l’information en format collation.

Les dégâts attendus aux Îles-de-la-Madeleine ont commencé. Tel qu'appréhendé, la pluie verglaçante endommage les installations électriques de l'archipel.

Vers 13 h 30 samedi, 482 foyers étaient désormais privés d'électricité. Les opérations se concentrent dans le secteur d'Havre-aux-Maisons, où une première panne est survenue samedi en matinée. Selon Hydro-Québec, le service devrait être rétabli sur place vers 14 h 30.

La Société d'État a déployé une dizaine de personnes sur l’archipel pour réparer efficacement les bris d'équipement causés par les conditions météorologiques.

En plus des trois équipes qui sont aux Îles de la Madeleine habituellement, on a envoyé deux équipes de monteurs supplémentaires et une équipe de mécaniciens , précise Karine Lacasse, conseillère aux relations avec le milieu chez Hydro-Québec.

De plus, l'inventaire a été vérifié au cas où il faudrait procéder au remplacement d’un équipement, comme un poteau.

Un avertissement de pluie verglaçante est en vigueur samedi aux Îles-de-la-Madeleine. Les accumulations de 5 à 10 centimètres de neige devraient se changer en pluie verglaçante au cours de l'après-midi.

Les températures autour de zéro degré devraient faire perdurer le verglas au cours de la nuit.

Des bris mineurs dans la péninsule

Les équipes d'Hydro-Québec travaillent aussi à rétablir une panne signalée vers 10 h 45 à Matane. En début d'après-midi, un bris d'équipement touchait toujours une dizaine de foyers du chemin de la Grève. Le retour de l'électricité est prévu vers 14 h.

Si les pannes déclarées vers 22 h vendredi à Gaspé ont été rétablies samedi, une vingtaine de résidences du chemin de la Plage, à Chandler, sont toujours privées de courant. Selon Hydro-Québec, la situation devrait être réglée vers 17 h.

La société d'État recommande à ses clients de consulter la carte d'info-pannes disponible sur son site Web afin de connaître les détails des opérations en temps réel.