Des pannes de courant sur la pointe de la péninsule

Les équipes d’Hydro-Québec tentent de rétablir plusieurs pannes de courant, en particulier, dans le secteur de la pointe gaspésienne. Les éventuels dégâts sont attendus aux Îles-de-la-Madeleine plus tard dans l’après-midi, en raison de la pluie verglaçante qui pourrait endommager les installations électriques.

Les pannes se concentrent, à Gaspé, sur le boulevard de Cap-des-Rosiers ainsi que dans les secteurs du phare et du Cap-Bon-Ami. Au total, un peu plus d’une centaine de foyers sont touchés depuis vendredi soir.

Une autre équipe d’Hydro-Québec intervient aussi à Chandler dans le secteur du parc du bourg de Pabos, sur le chemin de la Plage. Une vingtaine de foyers n’ont plus d’électricité depuis vendredi soir.

Dans les deux cas, Hydro-Québec précise que les travaux visant à rétablir le courant sont en cours. La situation devrait être réglée d'ici samedi midi.

L'avertissement d'onde de tempête émis par Environnement Canada pour les secteurs de Percé et du parc Forillon est terminé depuis samedi matin.

Les équipes à pied d’œuvre aux Îles-de-la-Madeleine

D'éventuels dégâts sont attendus aux Îles-de-la-Madeleine samedi après-midi, puisque la pluie verglaçante à venir pourrait endommager les installations électriques. Une dizaine de personnes ont été déployées sur l’archipel pour les réparer efficacement.

En plus des trois équipes qui sont sur les Îles de la Madeleine habituellement, on a envoyé deux équipes de monteurs supplémentaires et une équipe de mécaniciens , précise Karine Lacasse, conseillère aux relations avec le milieu chez Hydro-Québec.

De plus, l'inventaire a été vérifié au cas où il faudrait procéder au remplacement d’un équipement, comme un poteau.

La société d’État recommande à ses clients de consulter le site de leur municipalité, ou encore, de consulter la carte d'infopannes sur le site d'Hydro-Québec, pour connaître les détails des opérations en temps réel.

Un avertissement de pluie verglaçante est en vigueur aujourd'hui aux Îles-de-la-Madeleine. Les accumulations de 5 à 10 centimètres de neige devraient se changer en pluie verglaçante au cours de l'après-midi.

Les températures autour de zéro degré devraient faire perdurer le verglas au cours de la nuit.