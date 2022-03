Les pannes de courant majeures aux Îles-de-la-Madeleine désormais révolues

On fait aussi de l’information en format collation.

Les équipes d’Hydro-Québec ont été rapidement dépêchées sur place à la suite d'une première panne survenue samedi en matinée. Elles ont procédé à la vérification des équipements, mais aucun bris n’a été constaté par les patrouilleurs.

Selon la conseillère aux relations avec le milieu pour Hydro-Québec Karine Lacasse, les Madelinots ont probablement assisté au déclenchement d'une mesure de sécurité. Ce serait causé par du ballottage, c'est-à-dire que les fils se touchent à cause du vent et le système de sécurité se déclenche sur la ligne .

Les habitants de l'archipel ont pu être réalimentés en électricité vers14 h 30.

Karine Lacasse assure que les équipes d'Hydro-Québec continuent d'être attentives à l'évolution des conditions météorologiques. En effet, elles appréhendent que la pluie verglaçante n'endommage les installations électriques de l'archipel.

La Société d'État a déployé une dizaine de personnes aux Îles-de-la-Madeleine pour réparer efficacement les potentiels bris d'équipement. En plus des trois équipes qui sont aux Îles-de-la-Madeleine habituellement, on a envoyé deux équipes de monteurs supplémentaires et une équipe de mécaniciens , précise la représentante d'Hydro-Québec.

De plus, l'inventaire a été vérifié au cas où il faudrait procéder au remplacement d’un équipement, comme un poteau.

Un avertissement de pluie verglaçante est en vigueur samedi aux Îles-de-la-Madeleine. Les accumulations de 5 à 10 centimètres de neige devaient se changer en pluie verglaçante au cours de l'après-midi. Les températures autour de zéro degré devraient quant à elle faire perdurer au cours de la nuit.

D'autres bris mineurs dans la péninsule

Les équipes d'Hydro-Québec travaillent toujours à rétablir une panne de courant sur le chemin de la Plage, à Chandler. Elle touche une vingtaine de foyers. Un poteau électrique défaillant à Grande-Rivière, en voie d'être remplacé, serait en cause. Selon Hydro-Québec, le retour de l'électricité est prévu vers 17 h.

Des pannes signalées vers 22 h vendredi à Gaspé ont été rétablies samedi. C'est également le cas de celle qui a touché une dizaine de foyers matanais du chemin de la Grève, samedi en avant-midi.

La société d'État recommande à ses clients de consulter la carte d'info-pannes disponible sur son site Web afin de connaître les détails des opérations en temps réel.