Une première course du printemps en ski de fond se tient à Évain

La première course en ski de fond Loppet Primavera ou la course du printemps se tient cette fin de semaine à Évain.

C'est une initiative du Club de ski de fond d'Évain qui s'adresse aux professionnels et aux nouveaux venus dans ce sport.

Une centaine de participants de tous âges, de la région et aussi de l'extérieur prendront part aux courses qui se dérouleront dans une ambiance festive.

Il est possible de participer à 5 parcours différents, en plus de 2 volets découverte pour les plus jeunes.

Cette course vise à faire découvrir ce sport et fêter aussi l'arrivée du printemps, explique le président du Club Sacha Bergeron.

C'est pour fêter le printemps, puis aussi pour fêter le tout le temps qu'on a mis à l'effort pendant l'hiver, dépendamment du temps qu'on a eu pour faire le ski pendant l'hiver. C'est pour ça qu'on peut choisir la distance qu'on veut. Mais enfin de saison donc, en mode un peu plus décompressé, les compétitions étant terminées, on s'amuse en fin de saison, on fête le printemps et on est prêt à festoyer, puis à clore en beauté cette belle saison , dit-il.

Sacha Bergeron souhaite faire de la course un événement d'envergure internationale.

Un skieur participe à une course au Club de ski de fond d'Évain. Photo : Radio-Canada / Guillaume Rivest

Le président du club qui par ailleurs dresse un bilan positif de cette saison de ski qui tire à sa fin.

Le sport est devenu très populaire et le nombre d'adhérents ne cesse d'augmenter depuis les 4 dernières années.

Selon Sacha Bergeron, la COVID-19 a également poussé plusieurs personnes à pratiquer ce sport de plein air.