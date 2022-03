Des réponses aux questions que vous vous posez maintenant sur la COVID-19

Le professeur de virologie au département des sciences biologiques à l’UQAM, Benoit Barbeau, a répondu à quelques questions afin d’éclaircir la situation.

Peut-on contracter deux fois la COVID-19 ?

Oui, certainement.

Il y a eu plusieurs cas depuis le début de la pandémie qui démontrent que des gens ont été infectés une première fois et puis par la suite, ont été infectés à nouveau.

C’est tout en plus probable maintenant que l’on sait qu’il y a des variants qui circulent.

Ces variants peuvent être différents l’un de l’autre, particulièrement quand on pense à Omicron et à BA.2.

Cela fait en sorte que la protection que vous a conféré une première infection pourrait être moins efficace face à un variant.

Ça arrive, et on le voit à mainte reprise.

Doit-on s’inquiéter du variant BA.2?

Ce sous-variant est plus contagieux que le variant Omicron.

Il faut certainement garder l’œil sur ce sous-variant. D’ailleurs, l’Organisation mondiale de la santé OMS a mentionné que l’on parle encore de variant inquiétant .

Illustration montrant le sous-variant BA.2 d'Omicron. Photo : iStock

La bonne nouvelle, c’est qu’il n’est pas associé à des symptômes plus graves que le variant Omicron.

On voit quand même, surtout en Europe, qu’il n’y a pas une hausse sensée importante du nombre d’hospitalisations. C’est toujours un bon indicateur de ce qui nous arrive ici, au Canada.

On s’attend à ce que cette nouvelle vague n’ait pas d’impact trop élevé au niveau de la santé médicale.

La quatrième dose de vaccin sera-t-elle ouverte à la population en général ?

La quatrième dose de vaccin est actuellement réservée pour les personnes dites vulnérables, donc les personnes plus âgées ainsi que les gens immunosupprimés.

La réponse immunitaire de ces gens n’est jamais aussi active et on essaie de garder cette réponse immunitaire la plus active, le plus longtemps possible, pour qu’ils puissent être protégés face aux nouveaux sous-variants.

Au niveau de la population générale, je crois qu’il n’y a pas nécessairement une nécessité [pour une quatrième dose du vaccin].

En date du 23 mars 2022, 51 % des Néo-Brunswickois admissibles ont reçu leur troisième dose de vaccin contre la COVID-19, contrairement à 63,4 % en Nouvelle-Écosse. Photo : AFP

La formulation vaccinale actuelle est à l’image du virus d’origine et le virus a évolué, donc l’efficacité du vaccin est moindre. Pour cette raison, je crois qu’on devrait attendre et plutôt opter pour d’autres options pour mieux contrôler la transmission de ce sous-variant.

[Il faut aussi] réfléchir à savoir comment on devrait utiliser une prochaine dose vaccinale pour de nouvelles vagues et quelle sera sa formulation.

Quelles sont les autres options pour se prémunir de la prolifération du virus ?

Il y a des mesures que l’on connaît très bien. La distanciation, le lavage de mains et puis même le port du masque, qu’il soit obligatoire ou non.

Le port du masque n’est plus obligatoire au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador. Photo : iStock / fermate

Si vous êtes dans un lieu intérieur qui est plus achalandé, un lieu où il n’y a pas autant d’espace ou par exemple un centre d’achat, ce ne serait pas mauvais de conserver le port du masque : ça réduit quand même suffisamment la transmission.

Allez chercher autant que possible cette première dose de rappel, si vous ne l’avez pas eue.

Ce sont des options qui sont sérieuses et qui peuvent nous permettre de contrôler la transmission, plus particulièrement de ce nouveau sous-variant qu’on appelle BA. 2.

Avec les renseignements de Margaud Castadère