Mikaël Zewski subit une lourde défaite devant les siens à Trois-Rivières

C’est sûr qu’il faut y penser , a-t-il lancé après sa défaite, visiblement très émotif. Il compte prendre le temps d’en discuter avec sa famille avant d’annoncer quoi que ce soit, mais le pugiliste de 33 ans ne se fait pas d’illusion. Les grosses bourses et les combats de championnat du monde, je pense qu’il faut oublier ça.

Le promoteur Yvon Michel assure qu’il respectera la décision de son boxeur, mais que s’il veut continuer à boxer, on a du travail pour lui. On va réessayer, on va repartir. S’il veut aller dans une autre direction, je vais le supporter.

En montant sur le ring du Colisée Vidéotron de Trois-Rivières sous un tonnerre d’applaudissements assourdissant et les cris de la foule, Mikaël Zewski savait qu’il s’apprêtait à disputer le combat le plus important de sa carrière.

Son adversaire mexicain a cependant imposé rapidement son rythme en prenant le contrôle du centre du ring et en forçant Zewski à se déplacer constamment.

Il ne me laissait pas m’installer. Souvent, les gars m’admirent avec ma puissance, ma vitesse, mais lui ne se laissait pas impressionner. C’est probablement ce qui a été la clé de son succès , a-t-il analysé.

Le Trifluvien a encaissé un solide crochet de gauche au 3e assaut qui l’a fait chuter au tapis, avant de se relever et de poursuivre le combat.

Mikaël Zewski a été dominé par Carlos Ocampo Manriquez. Photo : GYM / Bernard Brault

Bien qu’il a réussi à toucher la cible — faisant bondir du même coup les 2512 spectateurs présents —, Mikaël Zewski a dû payer chèrement chacune de ses attaques sur Ocampo Manriquez.

« Je voyais que mes coups le dérangeaient quand même, mais ça m’aurait pris une petite vitesse, une petite force de plus pour être capable de lui faire mal, c’est sûr. » — Une citation de Mikaël Zewski

Le Mexicain a continué de dominer le favori local avant de jeter une douche froide à ses supporteurs en l’envoyant une nouvelle fois au sol avec une droite au menton. Le clan Zewski a ensuite jeté la serviette pour concéder la victoire.

Son père et entraîneur a affirmé avoir commencé à songer à arrêter le combat dès le 7e round. J’ai protégé mon enfant et son avenir , a laissé tomber Jean Zewski.

Mikaël Zewski et son père Jean après le combat. Photo : GYM / Bernard Brault

Carlos Ocampo Manriquez inflige donc une 3e défaite en carrière au boxeur de Trois-Rivières et quitte avec la ceinture WBC Continental des super-mi-moyens.

Houle demeure invaincue

Plus tôt dans la soirée, la Trifluvienne Marie-Pier Houle (6-0-1, 2 K.O.) a défait la Serbe Valentina Keri (5-6-0, 0 K.O.), une ancienne championne de kickboxing, par décision unanime des juges.

C’était un gros combat qui a donné un gros combat. Je m’attendais à peut-être un petit peu moins que [6 rounds]. Somme toute, repartir avec la victoire, c’est exactement ce que je voulais. Je suis très dure avec moi-même, je vais m’analyser quand je vais voir mon vidéo, mais l’important c’est que je reparte avec la victoire.

Houle a su donner le ton dès le premier assaut avec de bonnes combinaisons au corps de son adversaire. Une recette qui lui a souri tout au long de l’affrontement.

Marie-Pier Houle lors de son combat contre Valentina Keri. Photo : Radio-Canada / Jonathan Roberge

Keri n’a pas pour autant joué les spectatrices dans ce combat, répliquant avec de bons coups au visage.

La performance de la Trifluvienne a cependant été plus constante, ce qui l’a favorisée au pointage. Les juges ont remis des cartes de 60-54, 59-55 et 60-54.

Marie-Pier Houle espère se battre à nouveau au moins deux fois d’ici la fin de l’année.

Déception pour Bouchard, victoire pour Gavrilovic

L’autre tête d’affiche de cette carte de boxe, Sébastien Bouchard (19-2-1, 8 K.O.), de Baie-Saint-Paul, a connu une soirée pour le moins décevante face au Mexicain Ricardo Lara (22-9-1, 10 K.O.).

Après avoir connu un départ très lent, Bouchard a retrouvé son aplomb au 6e engagement. Lara a visité le plancher à de nombreuses reprises, mais l’arbitre a jugé que le Québécois avait frappé le derrière de la tête de son adversaire.

Sébastien Bouchard touche Ricardo Lara lors de son combat, le 25 mars 2022, au Colisée Vidéotron de Trois-Rivières. Photo : GYM / Bernard Brault

Les juges ont témoigné de ce combat en deux temps en remettant des cartes de pointage de 95-95, 93-97 et 96-94 et déclarer le combat nul.

De son côté, le Trifluvien d’adoption Petar Gavrilovic (2-0-0, 0 K.O.) a disputé un combat qui s’est rendu à la limite des 4 rounds à Greg Weeks (3-2-0, 3 K.O.), de l’Île-du-Pince-Édouard. Gavrilovic l’a emporté par décision unanime des juges pour conserver sa fiche parfaite chez les professionnels.

Petar Gavrilovic lance une droite lors de son combat contre Greg Weeks. Photo : Radio-Canada / Jonathan Roberge