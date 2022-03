Des agriculteurs frappés de plein fouet par le contexte politique international

Le grand nerf de la guerre, ça va être les fertilisants , souligne Werner Schur, qui produit de grandes cultures dans le Centre-du-Québec.

Il craint comme ses confrères les impacts négatifs de l'invasion russe en Ukraine, puisque les deux pays sont d’importants exportateurs d'engrais.

Nos fournisseurs à nous ont des craintes que ce ne sont pas toutes les commandes qui ont été passées à l'heure actuelle qui vont être disponibles pour ce printemps. Les substituer à court terme, c'est impossible , s’inquiète-t-il.

Christian Overbeek, le président des Producteurs de grains du Québec, partage ces craintes.

L'ensemble de nos membres producteurs et productrices sont extrêmement inquiets et sont inconfortables devant la situation actuelle de l'évolution des marchés au niveau de l'acquisition des différents intrants , remarque-t-il.

Les augmentations de prix se multiplient en effet depuis quelques semaines.

« Phosphore, potasse. C’est plus que du simple au double. L'azote, qui est en très grande quantité requise pour la production de maïs, c'est trois fois le prix de l'année passée! » — Une citation de Werner Schur, producteur agricole

On va tout faire pour vous aider

Les producteurs ont partagé leurs états d’âme avec la ministre fédérale de l’Agriculture Marie-Claude Bibeau. Celle-ci assure que son gouvernement déploie tous les efforts possibles pour les soutenir.

On va tout faire pour vous aider, pour aider les agriculteurs canadiens et québécois, pour que vous ayez accès à ces intrants essentiels dont vous avez besoin. C'est important pour vos familles, votre entreprise et vos employés, et c'est aussi une question de sécurité alimentaire , indique-t-elle.

Christian Overbeek se dit rassuré par ce message. Je pense que madame Bibeau nous a livré un message d'engagement, et qu'elle va s'assurer de faire l'ensemble des représentations possibles auprès de ses collègues des autres ministères afin d'assurer que l'on ait un approvisionnement tel que prévu.

Le Québec compte environ 9500 producteurs de grains. Ils retiennent maintenant leur souffle à l’approche du beau temps.

Avec les informations de Jean-François Dumas