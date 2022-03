De l’aide pour les entrepreneurs touchés par l’explosion au CVA

Nous, ce qu’on peut faire aujourd’hui, c’est que si on a des locaux qui peuvent dépanner, on vous les offre pour 60 jours sans frais. [...] On a rencontré deux entreprises, et on va voir ce qu’on peut faire , indique Mathieu Cardinal, le développeur d’Humano District.

Ces chambres froides étaient utilisées par les soeurs du couvent jusqu'en 2016. Elles sont toutefois toujours fonctionnelles. Photo : Radio-Canada / Arianne Béland

Il indique par exemple qu’il pourrait prêter la cuisine de l’ancien couvent des Petites Sœurs de la Sainte-Famille. Des chambres froides sont également toujours fonctionnelles, indique-t-il.

« Il faut rendre service. Ce sont des gens de chez nous. Deuxièmement, on valorise l’entrepreneuriat. Si on valorise l’entrepreneuriat, il faut soutenir les entrepreneurs. » — Une citation de Mathieu Cardinal, développeur d’Humano District

La cuisine du couvent des Petites Sœurs de la Sainte-Famille. Photo : Radio-Canada / Arianne Béland

La directrice générale des Serres St-Élie Mélanie Grégoire veut aussi aider à sa façon. Je n'en ai pas, de réfrigérateur industriel. Je ne peux rien faire pour ça, mais je peux offrir un espace de serres. Si ça fonctionne, moi je suis là , souligne-t-elle.

« On peut enlever quelques trucs, quelques fleurs, faire de l’espace aux autres, et essayer de grandir tous ensemble là-dedans. » — Une citation de Mélanie Grégoire, directrice générale des Serres St-Élie

Elle dit se sentir particulièrement touchée par l’incident. On chauffe au gaz naturel ici. On n’est pas plus à l’abri de ce genre d’événement épouvantable. On a revu nos techniques d’évacuation , remarque-t-elle.

Des fleurs dans une jardinière aux Serres St-Élie à Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / Martin Bilodeau

Dans le passé, les serres se sont déjà effondrées en février il y a maintenant 20 ans. Mon père m’en parle encore. Ce qui l’a aidé à passer à travers ça, c’est l’aide de la communauté , ajoute-t-elle.

Aide psychologique

De l’aide psychologique a été offerte vendredi aux personnes présentes lors de l'explosion. Des intervenants du CIUSSS de l’Estrie - CHUS, de Sherbrooke Innopole et d’Entreprendre Sherbrooke se sont déplacés pour répondre aux différents besoins des victimes.

Une deuxième rencontre est prévue la semaine prochaine pour les personnes qui n'étaient pas présentes lors de l'explosion, mais qui en ont subi les conséquences, afin de les aider à passer à travers cette épreuve.

C’est important de pouvoir décompresser, en parler, et de se faire expliquer qu’est-ce qui se passe après un événement comme ça, qu’est-ce qui est normal, à quels signes on doit faire attention, à quoi on doit prêter physiquement et psychologiquement attention, et de pouvoir passer à travers en étant accompagné , explique Sylvain Durocher, le directeur général de Sherbrooke Innopole.

L’enquête sur le site de l’explosion est maintenant terminée. Plus de détails sur l’incident devraient être annoncés la semaine prochaine.

Avec les informations d’Arianne Béland