Libération sous caution du prédicateur Artur Pawlowski

Un juge avait refusé sa libération le 9 février dernier, mais la juge Gaylene Kendall de la Cour du Banc de la Reine lui a accordé la liberté sous caution aujourd'hui, après une révision.

Arrêté il y a plus de six semaines, le prédicateur est accusé d'avoir enfreint un ordre de maintien de l’ordre et d'avoir commis un méfait en incitant d'autres personnes à empêcher l'utilisation et le fonctionnement d'une infrastructure essentielle de manière à la rendre inexploitable.

Le représentant de la couronne lui reproche le fait de s'être joint à un rassemblement à un barrage routier sur l'autoroute 4, près de Milk River et d'avoir prononcé un discours en vidéoconférence, demandant aux manifestants de poursuivre leur lutte contre les mesures sanitaires imposées par le gouvernement.

Ces mêmes manifestants avaient conclu plutôt dans la journée un accord avec les autorités pour quitter le poste frontalier de Coutts.

Moins de deux heures après avoir conclu un accord pour mettre fin au blocage [à Coutts] et escorter le convoi à Edmonton, les camionneurs ont changé d'avis , avait déclaré le procureur de la Couronne Steven Johnston.

Pawlowski doit payer une caution de 25 000 $ ainsi qu'une caution de 10 000 $ pour sa femme et une autre de 2 000 $ pour son fils, s'il ne respecte pas les conditions de libération.

Avec les informations de la presse canadienne.