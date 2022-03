L’ancienne comptable de la paroisse acadienne de West Chezzetcook accusée de fraude

On fait aussi de l’information en format collation.

Selon l’enquête criminelle, Patricia Dixon, 47 ans, aurait commis des fraudes de plus de 250 000 $ au total sur une période de près de 12 ans, entre juillet 2008 et janvier 2020.

Elle aurait fraudé la paroisse Saint Anselm, puis la paroisse Saint John of the Cross.

Patricia Dixon fait face à trois chefs d’accusation de fraude de plus de 5000 $, trois chefs d’accusation de possession de biens criminellement obtenus, ainsi que de falsification de livres et de documents, d'emploi de documents contrefaits, de fraude à l'identité et de trafic de renseignements identificateurs.

Un premier signalement au sujet d’anomalies dans les finances de la paroisse Saint Anselm a été fait en juillet 2019, selon la Gendarmerie royale du Canada (Gendarmerie royale du Canada GRC ) en Nouvelle-Écosse. L’archidiocèse Halifax-Yarmouth a mené une enquête interne et partagé ses conclusions avec la police en décembre 2020.

Selon la Gendarmerie royale du Canada GRC , la suspecte aurait profité de ses fonctions de comptable pour accéder aux fonds des comptes bancaires de la paroisse à des fins personnelles .

La police a procédé à l’arrestation de la résidente d’East Chezzetcook le 17 mars.

L'accusée a été libérée et comparaîtra en cour provinciale à Dartmouth le 3 mai.

Dans une lettre aux paroissiens le 21 mars dernier, le père Vincent Onyekelu écrit que Patricia Dixon a été congédiée en décembre 2020.

Les incidents allégués comprennent plusieurs petites transactions accompagnées d’un procédé élaboré pour camoufler chaque transaction , écrit le prêtre de la paroisse Saint John of the Cross.

Église acadienne fermée en 2018

L'église catholique Saint Anselm, érigée en 1894 par des Acadiens, a fermé ses portes en novembre 2018.

L'archidiocèse d'Halifax-Yarmouth invoquait alors les difficultés financières de la paroisse, ainsi que des moisissures dans le bâtiment à West Chezzetcook.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Cette note en 2018 sur l'église Saint Anselm annonçait la fermeture de celle-ci à cause de moisissures et invitait les fidèles à aller à la messe célébrée à une autre église. Photo : Radio-Canada / Stéphanie Blanchet

Dans sa lettre aux paroissiens, le père Onyekelu écrit lundi que la décision de fermer l'église avait été le résultat de nombreux facteurs , dont une dette de 875 000 $ à l'archidiocèse et le besoin d’effectuer des rénovations qui auraient coûté de 180 000 $ à 410 000 $.

Les fraudes maintenant alléguées ne changent rien à la décision de fermer l'église. L'église restera fermée , ajoute le père Onyekelu.