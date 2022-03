La marche pour le climat à Ottawa n’a attiré que quelques militants

On fait aussi de l’information en format collation.

Le 25 mars correspond à la Journée mondiale pour la justice climatique. À travers le monde, des milliers de jeunes ont pris les rues d’assaut pour manifester. Le mouvement tient son origine de la Suède. En 2018, la militante Greta Thunberg a aidé à lancer ces journées de manifestation pour le climat.

Depuis, plusieurs crises ont retenu l’attention, la guerre en Ukraine et la pandémie, mais l’urgence climatique demeure. Vendredi midi, un rassemblement a eu lieu à Ottawa. Peu de personnes se sont présentées.

L'organisateur de la manifestation et membre du groupe Extinction Rébellion, Anthony Plangger a expliqué que la situation sanitaire y était pour beaucoup.

Je vous dirais que la COVID-19 joue probablement un rôle plus important parce que les gens ne se sentent pas assez en sécurité pour manifester , a-t-il indiqué en entrevue au Téléjournal Ottawa-Gatineau.

L'organisateur de la manifestation a rappelé que les derniers rapports du GIEC sont alarmants. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Malgré la faible popularité de l'événement cette année, M. Plangger a souligné que les manifestations restaient très utiles.

Les grèves et les manifestations, c’est ça qui fait pousser des changements sociétaux majeurs , a-t-il continué. Que ce soit le vote pour la femme, les droits civiques pour les Noirs aux États-Unis, il faut mettre de la pression sur la classe politique pour qu'elle agisse.

« Si on ne faisait rien et qu’on restait assis chez nous, la situation serait encore pire. » — Une citation de Anthony Plangger, membre du groupe Extinction Rébellion

L'organisateur de la manifestation a rappelé que les derniers rapports du Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat (GIEC) sont alarmants et présentent tous la même conclusion : il faut agir, et ce, très rapidement.

D’ici 2030, il faut prendre des actions drastiques , a-t-il martelé. Des milliards de personnes sont en danger.

Un gouvernement qui n'en fait pas assez

Questionné sur les actions du Canada en matière de climat, M. Plangger s'est dit insatisfait. Je ne serais pas en train de manifester si j’étais satisfait de ce qu’ils font , a-t-il plaisanté.

« Beaucoup de promesses, beaucoup de paroles, mais ce sont des paroles largement vides. » — Une citation de Anthony Plangger, membre du groupe Extinction Rébellion

En entrevue, le militant a lancé que si le gouvernement avait vraiment la volonté d’agir pour le climat, ça aurait déjà été fait. Il a également été question du paradoxe qu'a soulevé le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, dans un discours pour l'OTAN.

Comment s’assurer qu’on est en train de financer cette transition à court terme, à moyen terme et certainement à long terme, vers la carboneutralité pour 2050, vers nos cibles de réduction d’émissions en 2030, tout en s’assurant qu'on est en train de punir la Russie et soutenir nos alliés qui ont pour l’instant, encore besoin de pétrole et de gaz naturel , a-t-il demandé.

C’est paradoxal, on ne peut pas faire les deux , a commenté M. Plangger.

Ce dernier ne croit pas que punir de la Russie soit la bonne avenue. On a besoin de la Russie et de la Chine, de coopération mondiale entre les pays pour adresser cette crise-là , a-t-il proposé.

La réponse ne se trouve pas non plus du côté de l'extraction massive de pétrole dans l'Ouest canadien pour soutenir l'Ukraine, comme cela pourra gravement nuire à l'environnement.

