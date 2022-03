En meilleure santé, un Igor Rwigema renouvelé renoue avec le basket

En avril 2018, le Gatinois a frappé un mur lorsqu’il a reçu un diagnostic de cancer du côlon. Heureusement pour lui, il n’a pas eu à faire de chimiothérapie. Par contre, ses visites à l’hôpital ne se sont pas terminées pour autant.

On a découvert qu’il est atteint du syndrome de Gardner. Quand on retire un organe, le corps doit se rétrécir. Moi, il garde la même grosseur et il remplit le vide par des tumeurs , explique celui qui a bien appris à vulgariser ses problèmes de santé.

Mon corps n’a pas accepté le premier traitement, ni le deuxième. Là, j’en suis à mon troisième. On essaie un nouveau médicament.

C’est beaucoup , dit Igor Rwigema lorsqu’il énumère ses problèmes de santé. Il admet avoir beaucoup souffert au cours des dernières années.

Igor Rwigema veut maintenant connaître ses jeunes au-delà du basketball (archives). Photo : Sébastien Rist

Par contre, son cerveau, lui, n’a jamais arrêté de fonctionner à plein régime. Bien au contraire. Mon corps était tellement faible. Tout ce que je pouvais faire, c’est penser et parler au téléphone.

Il a beaucoup réfléchi. À lui, à son passé en tant qu’entraîneur en fondateur d’importants programmes de basketball un peu partout au Québec. J’ai pensé à mon legs, à ce que je souhaitais laisser si je devais partir.

J’ai réalisé que, comme coach, si ta seule relation avec l’athlète se résume à l’utilisation de son talent, tu n’as rien compris , raconte celui qui est surtout connu pour être le fondateur de l’Académie de Thetford Mines, la pépinière qui a livré Chris Boucher à la NBA, la meilleure ligue de basketball au monde.

À Thetford Mines, Igor Rwigema faisait tout : J’étais l’entraîneur, le père, la mère, le grand frère, le recruteur, le chauffeur d'autobus, etc. Je n’avais pas le temps de créer une relation de proximité avec l'athlète. J’étais concentré à simplement l’amener du point A au point B.

« Je préconisais le tough love, mais je ne savais pas toujours comment démontrer le love. Je ne m’intéressais pas à ce qui se passe dans la vie d’un jeune, à la maison ou avec sa copine. » — Une citation de Igor Rwigema

Un nouveau projet en famille

Tout ce qu’il avait en tête, il a choisi de le mettre sur papier. Il a concocté des dizaines de PowerPoint. Il voulait à nouveau contribuer au développement du basketball québécois.

Le produit, c’est le talent des jeunes. Il faut le standardiser et arriver, ensemble, au meilleur résultat.

Il a fondé, avec son frère Kevin, IQ Basketball Consulting. Leur autre frère, Loïc, est également impliqué dans le projet comme partenaire avec son entité, Loïc Hoops.

Depuis leur lancement la semaine dernière, les frangins offrent leurs services à tous les basketteurs du Québec qui veulent s’améliorer en impliquant les partenaires dans tout ce processus basé sur des objectifs rationnels , pas seulement sur le rêve ultime qu’est la NBA.

On segmente la saison du jeune en trimestre. Les enfants suivent leur progression avec un bulletin pour voir s’il y a des améliorations. [...] On aide aussi les entraîneurs et les gestionnaires de programme à développer une bonne structure.

Igor Rwigema est animé du désir de transmettre ses connaissances (archives). Photo : Radio-Canada

Dans ce projet, il agit à titre de président et de consultant. Il mettra à profit son baccalauréat en administration des affaires ainsi que son bagage en comptabilité et en ressources humaines. Les Rwigema ont embauché un groupe d’anciens joueurs qui vont assurer le suivi avec les clients.

Par exemple, un jeune basketteur d’Ottawa qui évolue à la position de meneur sera jumelé avec Alain Louis, un basketteur vedette des Ravens de Carleton et des BlackJacks d’Ottawa. Je m’occupe de la première rencontre, après il sera entre les mains d’Alain.

« C’est une façon d’aider mes anciens athlètes à vivre de leur passion et à monétiser leur talent. » — Une citation de Igor Rwigema, président et consultant, IQ Basketball Consulting

Par le passé, Igor Rwigema l’admet : il s’est trop concentré sur le résultat final, mettant un peu de côté le processus pour y arriver. IQ Basketball Consulting servira à maximiser le processus.