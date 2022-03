Transport aérien régional : des solutions proposées pour stimuler l’achalandage

Un sondage a été réalisé avant la pandémie par des chercheurs de l'Université du Québec à Montréal (UQÀM) auprès de 1500 personnes.

Ce coup de sonde révèle que 60 % des répondants n'ont pas eu envie de voyager en 2017 et 2018. La balance mentionnait quant à elle avoir acheté un billet, durant ces deux années, auprès d'un transporteur régional.

Comme la demande est faible, l’idée est de savoir comment la stimuler et de voir s’il y a d’autres personnes qui peuvent prendre un billet pour le transport régional. Si ce n'est pas le cas, c'est de savoir pourquoi ils ne le prennent pas , soulève le professeur-chercheur au Département d'études urbaines et touristiques de l'Université du Québec à Montréal UQÀM , Mohamed Reda Khomsi.

Selon lui, les acteurs du milieu, tels que les municipalités et les gouvernements, doivent établir des incitatifs pour stimuler la demande dans le transport aérien, et ce, sur une plus longue période que la saison estivale, qui s'étend habituellement sur huit semaines.

« Il faut travailler sur le prix parce que c’est un facteur clairement incitatif au voyage. » — Une citation de Mohamed Reda Khomsi, professeur-chercheur au Département d'études urbaines et touristiques de l'UQÀM

Si les prix baissent, ça va automatiquement avoir un impact sur la demande et il y aura plus de personnes qui vont voyager. De plus, il faut qu’un travail soit fait, à la fois par les acteurs du transport aérien, mais aussi par le gouvernement en bonifiant certains programmes qui encouragent les gens à prendre le transport aérien , explique M. Khomsi.

Pascan Aviation offre des vols quotidiens dans plus de 20 municipalités au Québec, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador (archives). Photo : Radio-Canada

Cependant, les transporteurs régionaux, qui eux aussi ont un rôle à jouer dans cette redynamisation, disent ne pas avoir beaucoup de marge de manœuvre.

On pourrait dire qu'on va avoir des billets à moitié prix, mais l'avion aura 300 places et il y aura un vol le lundi et le vendredi seulement. Ce n'est pas ce que les gens veulent et [ce dont ils] ont besoin, donc c'est très complexe comme analyse , avance le vice-président de Pascan Aviation, Yani Gagnon.

Il ajoute qu'il faudrait avoir un volume de passagers qui est constant durant toute l'année afin de faire baisser les prix des billets.

« Le problème, ce n’est pas les 8 semaines de saison estivale en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, mais les 44 autres semaines de l'année où il n’y a aucun volume de passagers. » — Une citation de Yani Gagnon, vice-président, Pascan Aviation

Les compagnies de transport doivent déjà débourser des sommes pour l'entretien des avions, le déglaçage des pistes d'atterrissage et la surveillance aérienne.

Créer des ponts avec les compagnies aériennes

La directrice générale de la Chambre de commerce et de tourisme de Gaspé CCTG , Marie-Claude Brière, soutient qu'une des solutions pour augmenter l'achalandage du transport aérien régional est de créer des ponts avec les compagnies aériennes en place.

Dans les dernières années, on a perdu un peu de confiance avec l’ancien transporteur qui était Air Canada, mais maintenant, on voit que la dynamique est tout autre avec PAL Airlines et Pascan Aviation, qui démontrent une très grande écoute du milieu et une belle agilité pour améliorer leurs services. C’est très positif , affirme-t-elle.

Marie-Claude Brière est directrice générale de la Chambre de commerce et de tourisme de Gaspé (archives). Photo : Jacques Gratton

Elle estime également que les incitatifs proposés par le gouvernement pour augmenter l'achalandage, tel que le programme Explore Québec aérien, ne sont pas suffisamment publicisés, ce qui a fait en sorte que la population n'est pas au courant de l'existence de ces réductions.

C’est très peu connu, donc peu utilisé. Il y a un exercice de communication à faire pour se rendre compte que si on utilise plus l’avion, à la longue, ça va être payant pour tout le monde , conclut-elle.

Le nouveau plan du ministre des Transports du Québec, qui devrait être annoncé sous peu, est par ailleurs grandement attendu par les intervenants du milieu aérien régional.

Avec les informations de Bruno Lelièvre