Le maire de Winnipeg remet les clés de la Ville aux parents d’un joueur des Broncos

Logan Boulet est l’une des 16 victimes tuées lorsqu'un autobus de l'équipe des Broncos de Humboldt a été percuté par un camion en Saskatchewan, sur la route 35.

Inspiré par un ancien entraîneur et mentor, Ric Suggitt, décédé en 2017, Logan Boulet s’était préalablement inscrit comme donneur.

Au lendemain de la tragédie, Bernadine et Toby Boulet ont décidé de faire don des organes de leur fils. Six personnes ont pu bénéficier de ses organes.

Grâce à l’effet Logan Boulet, on estime que 150 000 Canadiens sont devenus des donneurs d’organes dans les semaines qui ont suivi , a indiqué le maire Brian Bowman lors de la cérémonie.

Une journée annuelle de sensibilisation au don d’organes

Le don d’organe de Logan Boulet a inspiré la Journée du chandail vert, un événement de sensibilisation annuel visant à soutenir le don d’organe au Canada.

Cette année, l’objectif est d’encourager 100 000 personnes de plus à s’y inscrire.

« Nous parlerons de don d’organes chaque année, aussi longtemps que cela sera nécessaire. » — Une citation de Bernadine Boulet, mère de Logan Boulet

Logan Boulet avait signé sa carte de don d'organes juste avant la tragédie du 6 avril 2018. Photo : Ligue de hockey junior de la Saskatchewan

Lorsque Bernadine Boulet et son conjoint rencontrent des patients attendant un don d’organes, ceux-ci témoignent de l’impact de l’enthousiasme généré par le mouvement de leur fils.

« Chaque fois que le nombre de donneurs augmente, ils savent qu’ils sont plus près d’obtenir une greffe. » — Une citation de Bernadine Boulet, mère de Logan Boulet

Au Manitoba, il est possible de s’inscrire en ligne pour mentionner son intention de devenir donneur d’organes en cas de décès.

Or, le Manitoba évalue la possibilité d’opter pour le consentement présumé du don d’organes et de tissus humains en lieu et place du consentement explicite actuellement en vigueur dans la province.

