Des entrepreneures astucieuses au COlab d’Alma

Les Astucieuses, 14 femmes oeuvrant dans le domaine des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM) achèvent leur parcours au COlab du Collège d’Alma.

Spécialisé en innovation sociale et en culture numérique, le programme a permis à cette première cohorte d'étudiantes de prendre goût à l’entrepreneuriat dans leur champ de compétences.

Considérant qu’au Canada, seulement 15 % des PME appartiennent en exclusivité ou en majorité à des femmes, le programme du COlab est on ne peut plus pertinent. D’autant que la statistique est encore plus basse lorsqu'il est question d'entrepreneures oeuvrant dans le domaine des sciences, des technologies, de l'ingénierie ou des mathématiques.

Dans ce contexte, les Astucieuses ont été encouragées à faire le saut en démarrant une entreprise numérique. Elles sont les pionnières d’un parcours de huit mois

Elles apprennent à développer leur leadership féminin, l'assumer, apprendre davantage, se connaître davantage et de générée une idée, qui doit être numérique , explique Julie Dufresne, conseillère au COlab.

Après cinq mois, les idées prennent forme chez les Astucieuses.

Hadja Forge planche sur une application qui pourrait aider les enseignants et les étudiants. Randa Ouchene travaille sur une plateforme destinée aux étudiants internationaux, tandis que Camille Larouche souhaite développer une application mobile pour guider les gens en matière de recyclage, de compostage et de gestion des déchets. L’optimisation de la gestion du temps intéresse Massiva Roudjane, qui aimerait créer un calendrier intelligent.

Le cheminement permettant de générer ces idées a été fort bénéfique.

C'est surtout se dire, moi aussi je peux le faire. Ce n'est pas juste quelqu'un d'autre parce qu'il a l'air d'être intelligent il a l'air d'être l'élu, le choisi , lance Isa Herod, l’une des Astucieuses.

Les participantes ont rencontré des spécialistes du numérique, des avocats, bien entendu, des femmes inspirantes qui ont démarré leurs entreprises et dont elles ont beaucoup appris.

Rencontrer des modèles féminins est l'une des clés pour améliorer la représentation des femmes en sciences, ingénierie, en mathématiques, en informatique ou dans les métiers du numérique.

Elles vont être propulsées dans l'écosystème entrepreneurial donc elles pourraient aller à l'INKUB [incubateur numérique à Saguenay] par exemple et voir d'autres organisations un peu partout , poursuit Julie Dufresne.

Pour souligner leur participation au programme, les Astucieuses recevront plus de 70 000 $ en bourses grâce à différents partenariats. Leur cheminement prendra fin en mai.

D'après le reportage de Laurie Gobeil