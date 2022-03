Verglas aux Îles, tempête hivernale sur la Côte-Nord et en Gaspésie

Environnement Canada a publié des avertissements de verglas pour les Îles de la Madeleine vendredi. Des avertissements de tempête hivernale sont également en vigueur pour la Côte-Nord et la Gaspésie, et ce, jusqu’à samedi.

On fait aussi de l’information en format collation.

L’archipel madelinot est sous une pluie verglaçante depuis vendredi après-midi, et ce, pour une période de 8 à 12 heures.

Le météorologue pour Environnement Canada, Simon Legault, rappelle que la quantité de pluie [à prévoir] est aussi importante dans ce secteur.

On parle d’environ une dizaine de millimètres. [...] Ça peut avoir des impacts. Donc, c’est certain qu'on demande aux gens de prévenir [le coup] et d’avoir des moyens de subvenir à l’électricité s’ils sont coupés du réseau [électrique] , mentionne M. Legault.

Une branche d'arbre couverte de verglas. Photo : Associated Press

Les précipitations ont débuté en mi-journée, vendredi, sous forme de neige et de grésil, mais se transformeront peu à peu en pluie en raison du temps doux.

La pluie devrait tomber sur l’archipel toute la nuit et se transformer en glace samedi matin avec le refroidissement des températures. Environnement Canada prévoit d'ailleurs que le réseau routier sera recouvert de glace et que des pannes sont à prévoir.

L’hiver aura été particulièrement difficile pour les Madelinots, qui ont eu droit à de nombreuses tempêtes de neige ou de verglas cet hiver. Ces perturbations météorologiques ont provoqué plusieurs pannes d’électricité. La plus récente date de la fin de semaine dernière.

Le verglas peut facilement causer d’importants dommages aux Îles.

Il y a 10 ans, en février 2012, une tempête de vent et de verglas avait privé d'électricité la moitié des Madelinots. Environ 200 poteaux d'Hydro-Québec avaient été arrachés.

Cette fois, le vent sera moins important. Environnement Canada prévoit des vents d'est avec des rafales allant jusqu'à 70 km/h qui iront en diminuant au lever du jour, samedi.

Pendant que les Îles-de-la-Madeleine seront sous la pluie, c’est la neige qui recouvrira la péninsule gaspésienne et la Côte-Nord. Des vents forts vents devraient aussi balayer ces deux régions vendredi et samedi.

Jusqu’au début de la semaine prochaine, il n’y aura pas de belles conditions à venir dans l’est de la Gaspésie et sur la Côte-Nord , explique Simon Legault.

Côte-Nord et Gaspésie : secteurs visés par l'avertissement de tempête hivernale Anticosti

Baie-Comeau

Chevery

Les Escoumins - Forestville

Minganie

Natashquan

New Carlisle - Chandler

Parc national de Forillon - Gaspé - Percé

Sept-Îles - Port-Cartier

En Gaspésie, de lourds flocons sont tombés depuis vendredi matin sur Gaspé, Matane, la Haute-Gaspésie et la Baie-des-Chaleurs. De 20 à 30 cm de neige sont attendus sur la région jusqu'à samedi. Des vents de 60 km/h pourraient causer de la poudrerie et rendre la circulation difficile.

En Matanie et dans la Matapédia, les averses de neige se sont aussi intensifiées dans la journée de vendredi.

Sur la Côte-Nord

La Côte-Nord est sous un avertissement de tempête hivernale. De 15 à 25 cm de neige devraient tomber dans la région jusqu'à samedi.

Les rafales atteindront de 50 à 60 km/h sur la plupart des zones touchées par l'avertissement de tempête hivernale, mais elles devraient atteindre jusqu'à 80 km/h à Natashquan.

La route 138 est partiellement enneigée à enneigée, et ce, Des Bergeronnes à Mingan. La circulation est interdite aux véhicules lourds entre Godbout et Port-Cartier. La visibilité est réduite à nulle entre Les Bergeronnes et Magpie, mais toujours bonne sur le reste du littoral.

Tant en Gaspésie que sur la Côte-Nord, les conducteurs sont appelés à la prudence en raison de la poudrerie. Environnement Canada conseille de retarder tout déplacement non essentiel jusqu'à ce que les conditions routières et météorologiques s'améliorent.

Bas-Saint-Laurent

Au Bas-Saint-Laurent, ça ne sera pas aussi fort que l’est de la Gaspésie et la Côte-Nord , indique le météorologue Simon Legault. Selon Environnement Canada, malgré la neige attendue ce week-end, aucune alerte n'est en vigueur dans cette région.

À Rimouski, ce soir et cette nuit, des accumulations de 2 à 4 cm sont attendues.

Dans l’ensemble de l’Est-du-Québec, le météorologue explique que les températures ne seront pas très froides durant le week-end.

Avec les informations de Charles-Étienne Drouin