Dernière journée de tournage de District 31 : comme un party de famille

Vendredi se tenait la dernière journée de tournage de District 31. L'émotion était palpable sur le plateau, mais il y a eu plus de rires que de pleurs. Dans une ambiance évoquant celle d’un party de famille, les membres de l’équipe se sont dit adieu, riches du sentiment du devoir accompli et de solides amitiés.

Six ans sur les ondes d’ICI Radio-Canada Télé, 720 épisodes et plus de 28 000 pages écrites par l’auteur de la série, Luc Dionne : voilà quelques chiffres qui résument bien l’intensité de l’aventure de cette quotidienne, dont la diffusion se terminera le 21 avril.

Avec son armée de fans fidèles et ses cotes d’écoute faramineuses, District 31 aura marqué l’histoire de la télévision francophone au Canada, comme l’a rappelé Dany Meloul, directrice générale de la Télévision chez Radio-Canada, pendant une pause de tournage dans le décor du poste de police 31.

Daniel Chiasson (Gildor Roy) et Carl St-Denis (Hugo Dubé) Photo : Aetios / Eric Myre

De l’amour et pas d’égos

S’il y a une chose qui résonnait fort vendredi dans les couloirs du studio Mel’s, où est tournée la série à Saint-Hubert et où étaient invités les médias, c’est bien l’esprit de camaraderie qui s’est développé entre les interprètes au fil des ans, fous rires à l’appui.

Je suis bien triste, a confié Gildor Roy, qui s’apprêtait à incarner pour une dernière fois le commandant Chiasson. C’est une gang particulière et c’est parce qu’on s’aime qu’on est encore là

« C’était une famille, une symbiose. Ce qui était formidable sur ce plateau, c’est qu’il n’y avait pas d’égos, et c’est ce qui a fait que ça a marché. » — Une citation de Michel Charette, alias Bruno Gagné

La plupart des interprètes avaient déjà entamé leur deuil de District 31, puisque la fin de la série a été annoncée il y a plusieurs mois, mais plusieurs d’entre elles et eux s’exprimaient déjà avec une touche de nostalgie dans la voix.

Ce que je vais retenir de toute cette histoire-là, ce sont les amitiés , a expliqué Jeff Boudreault, qui incarne le journaliste Jean Brière. Les acteurs, on crée des liens rapidement et des liens qui sont intenses. Puis du jour au lendemain, on se perd de vue, chacun prend des chemins différents. C’est ça que je trouve difficile dans ce métier-là.

Découverte, 30 octobre 1994

Pour Vincent-Guillaume Otis (Patrick Bissonnette) et Michel Charette, il n'est pas question que leur amitié prenne fin après District 31. Leur chimie sur le plateau s’est transformée en relation beaucoup plus profonde.

Les sentiments étaient partagés du côté de l’interprète de Patrick Bissonnette, qui s’est d’abord senti intimidé à l’idée de travailler avec le grand Michel Charette. J’étais très nerveux, parce que c’est Michel Charette et il avait fait de la quotidienne avant, mais il est arrivé et je l’ai senti vulnérable, explique-t-il. J’ai eu accès à un humain extrêmement drôle. Après ça, il est devenu un confident.

Bruno Gagné (Michel Charrette) Photo : Aetios / Eric Myre

Une aventure intense, mais gratifiante

Luc Dionne a tenu à remercier l’équipe technique, sans qui la série n’aurait jamais été possible, avant de lancer des fleurs à sa femme Annie, qui l’a épaulé dans les temps les plus difficiles. C’est ma mémoire, ma muse. Et pour m’avoir enduré à travers ça pendant six ans, [je dois dire qu’] elle est faite forte , a expliqué l’auteur.

Il a aussi expliqué qu’il devait une fière chandelle à Fabienne Larouche, la seule personne qui pouvait selon lui comprendre la difficulté d’écrire une quotidienne. Des fois je l’appelais pour lui dire "je suis dans le tunnel et il n’y a rien avant et rien en arrière" [...], mais elle a toujours été là, elle comprenait mes angoisses.

Luc Dionne et Fabienne Larouche s'échangent un regard complice sur le plateau de «District 31». Photo : Radio-Canada / Éric Myre

Si l’aventure de District 31 a été exigeante, tant pour Luc Dionne que pour les interprètes, les membres de l’équipe s’entendent pour dire qu’elle a été très gratifiante. On se sent bien, on se sent serein. Je ne veux pas avoir l’air prétentieux en disant ça, mais j’ai le sentiment du devoir accompli , a expliqué Vincent-Guillaume Otis, qui devait parfois apprendre jusqu’à 95 pages de texte par semaine.

J’ai l’impression d’être allé au bout de toutes les possibilités que le personnage offrait, contrairement à d’autres projets qui se terminent avec des petites frustrations.

Patrick Bissonnette (Vincent-Guillaume Otis) Photo : Aetios / Eric Myre

L’héritage de District 31

Au-delà des frissons provoqués par ses intrigues, District 31 a aussi permis au public d’en apprendre un peu plus sur le travail des forces de l’ordre et le système de justice, deux sujets qui obsèdent Luc Dionne depuis sa série Omertà, créée en 1996.

Je me souviens quand j’ai écrit les premiers épisodes de la série, on me demandait d’expliquer au public ce qu’était le DPCP, ou le Directeur des poursuites criminelles et pénales, a expliqué l’auteur. Là, c’est rendu que les gens savent c’est quoi la différence entre les affaires internes et le Bureau des enquêtes indépendantes.

Mais District 31 n’a pas seulement marqué le public, elle a changé la vie de plusieurs de ses interprètes. Ça change une vie, ça change la carrière d’un acteur, même si on était déjà connu. Moi, en six ans, il n'y a pas eu une journée où je ne me suis pas fait parler de Jean Brière , explique Jeff Boudreault, qui incarne ce personnage.

« Je pense que dans 20 ans on va encore parler de District 31, comme on parle encore de La petite vie aujourd’hui. » — Une citation de Jeff Boudreault, qui incarne le journaliste Jean Brière

Une programmation spéciale à Radio-Canada

Dany Meloul, DG de la télévision chez Radio-Canada, est demeurée floue quant à la série qui remplacera District 31, mais s’est avancée sur une nouvelle quotidienne en préparation pour Radio-Canada, idéalement dans un autre milieu que celui de la police, peut-être dans les médias.

On travaille la chose depuis plusieurs mois et il y a des univers qui se portent à ça. Une salle des nouvelles, je pense qu’on pourrait faire quelque chose avec ça, mais il y en a d’autres aussi , a-t-elle expliqué. Mais ça prend un univers où il y a de l’intrigue et beaucoup de choses qui peuvent se passer.

La fin de District 31 sera soulignée par une programmation spéciale sur les ondes d’ICI Télé. Le soir de la diffusion du dernier épisode, le 21 avril, l’émission Infoman proposera un segment de 30 minutes supplémentaires consacrées à la série, tout comme Bonsoir bonsoir à 21h30.

Le 24 avril, à 19h30, juste avant Tout le monde en parle, les fans auront le droit à une émission spéciale de 30 minutes tournée dans les coulisses du plateau de District 31 lors des derniers jours de tournage de la série.