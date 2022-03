Fin de la vente des produits de vapotage parfumés aux T.N.-O.

Depuis vendredi, il n’est plus possible d’acheter des produits de vapotage aromatisés aux Territoires du Nord-Ouest, qui ont créé un règlement pour protéger leur jeune population en vertu de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage.

Les cigarettes électroniques qui laissent échapper des effluves de mangue ou de barbe à papa appartiennent désormais au passé aux Territoires du Nord-Ouest. Le gouvernement a en effet annoncé l'entrée en vigueur d’une interdiction de vente de tels produits pour tenter de protéger la santé des plus jeunes.

La vente de produits sans saveur ou à saveur de tabac sera, elle, toujours autorisée.

Julie Green, ministre de la Santé et des Services sociaux du territoire, se réjouit de ce nouveau règlement. Elle explique qu'elle a siégé au Comité permanent sur le développement social de la 18e Assemblée, qui avait recommandé cette interdiction.

Ce nouveau règlement prend effet à la suite d'un sondage organisé par les autorités pour recueillir les avis des Ténois entre le 22 décembre 2021 et le 22 janvier 2022.

Nous avons reçu 47 soumissions en tout, dont plus de 60 % étaient en faveur de l’interdiction de la vente de produits de vapotage aromatisés , peut-on lire dans un communiqué.

La ministre de la Santé et des Services sociaux des Territoires du Nord-Ouest, Julie Green, croit que le nouveau règlement protégera les plus jeunes face à la pratique du vapotage. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

Selon Rob Cunningham, analyste principal des politiques pour la Société canadienne du cancer, cette décision est un pas dans la bonne direction, puisque les saveurs dont il est question sont souvent attrayantes pour les jeunes.

Nous sommes très contents du nouveau règlement des Territoires du Nord-Ouest pour interdire les saveurs, dit-il. Il y a un problème énorme d'augmentation du vapotage parmi les adolescents et on doit réagir.

Des consommateurs très jeunes

Julie Green soutient que malgré les limites d’âge imposées pour la vente de ces produits (19 ans aux Territoires du Nord-Ouest), leur consommation est très forte chez les jeunes de la septième à la douzième année scolaire. Pour ces gens, de tels produits ont le pouvoir de contourner le mauvais goût du tabac, croit-elle.

Selon l’Enquête canadienne sur le tabac, l'alcool et les drogues chez les élèves de 2018-2019  (Nouvelle fenêtre) , près de 34 % des Canadiens de la septième à la douzième année ont déjà fumé au moins une cigarette électronique. Ce chiffre passe à 46,8 % pour les jeunes de la dixième à la douzième année.

À l'échelle territoriale, selon le Bureau des statistiques, en 2018, 33 % des résidents âgés de 15 à 24 ans ont essayé le vapotage au moins une fois.

Même si on ne connaît pas les effets à long terme sur la santé, Rob Cunningham soutient que les cigarettes électroniques présentent des risques sérieux pour les systèmes respiratoire et cardiovasculaire.

Rob Cunningham, analyste principal des politiques à la Société canadienne du cancer, se réjouit de la modification de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage aux T.N.-O. Photo : Radio-Canada

Julie Green ajoute qu'à long terme, le vapotage a aussi le potentiel de mener les jeunes Ténois à devenir des fumeurs de cigarettes classiques.

Le gouvernement ténois est le quatrième au pays à bannir la vente de tels produits, après ceux de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l'île du Prince-Édouard.

M. Cunningham réclame aussi une solution globale pour en finir avec ce problème de santé publique qui touche tout le Canada.

Le gouvernement fédéral a un projet de règlement pour interdire les saveurs, sauf celles du tabac, de la menthe et du menthol dans les cigarettes électroniques. On demande aux ministres [Jean-Yves] Duclos et [Carolyn] Bennett d’adopter ce règlement le plus vite possible.

Il croit que le gouvernement devrait aussi instaurer une taxe sur ces produits et, pour les juridictions qui n'ont pas mis un terme à la vente, rehausser la limite d’âge pour l’achat à 21 ans.