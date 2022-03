3e lien et tramway : Jean Charest ne jouera pas dans la cour des autres

L’ancien premier ministre du Québec, Jean Charest, compte respecter les champs de compétences des provinces s’il est élu à la tête du Parti conservateur du Canada (PCC). Il voit le gouvernement fédéral comme un accompagnateur dans les grands projets, comme le troisième lien et le tramway.

On fait aussi de l’information en format collation.

Ce sont des décisions de la Ville de Québec et du Québec, et mon gouvernement sera accompagnateur. Ensuite, à savoir à quelle hauteur on financerait le projet de troisième lien, bien nous y serons au niveau habituel, quand nous pourrons l’analyser , dit-il en entrevue à Radio-Canada vendredi après-midi.

Jusqu’à maintenant, le gouvernement fédéral actuel a seulement ouvert la porte à financer la portion associée aux transports collectifs du projet du gouvernement de la CAQ.

« La ville de Québec mérite d’être soutenue dans ses projets. » — Une citation de Jean Charest

M. Charest ne ferme pas la porte non plus à augmenter la part de financement d’Ottawa dans le projet de tramway. En ce moment, il y a 1,2 milliard de dollars du fédéral. C’est une question de bon sens, mais les grands projets peuvent rencontrer des surplus, c’est certain , explique-t-il.

Une tournée québécoise

L’aspirant chef conservateur, qui pourrait - s’il est élu en septembre - remplacer Erin O’Toole, effectue une tournée de trois jours dans la belle province.

Plusieurs personnes se sont déplacées pour entendre son discours, dans un chic hôtel de Sainte-Foy.

La majorité des députés conservateurs de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches appuie sa candidature.

Le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, était présent pour entendre le discours de l'aspirant chef du Parti conservateur. Photo : Radio-Canada

Présents lors de la soirée à Québec vendredi, ses anciens collègues du Parti libéral du Québec ont tenu à participer à la soirée, comme l’ancien ministre Sam Hamad et l’actuel maire de Lévis, Gilles Lehouillier.

Notre meilleur atout, c’est Jean Charest , lance la députée fédérale Dominique Vien, coprésidente de la campagne de M. Charest au Québec. Jeudi soir, on était à Laval, c’était bondé, 500 personnes au moins. Alors, c’était du bonbon, et oui, les gens viennent nous voir en disant qu’il est l’homme de la situation.

Pour le moment, lors du plus récent sondage sur la course à la direction du PCC, le 10 mars, Jean Charest se retrouvait en deuxième position derrière le député ontarien Pierre Poilievre.

Vendredi, M. Charest a reçu un nouvel appui important, soit celui de l’ancien premier ministre de l’Ontario, Mike Harris.

Avec la collaboration de Guillaume Dumas et Pierre-Alexandre Bolduc