Les participants à Secondaire en spectacle renouent avec le public pour la première fois depuis 2019 pour les finales régionales, présentées vendredi soir à Amos et Rouyn-Noranda.

On fait aussi de l’information en format collation.

Le concours s'est déroulé en mode virtuel l'an dernier, après avoir été annulé en pleine pandémie en 2020. Cette année encore, des jurys devront choisir des gagnants dans les catégories Interprétation et Création ainsi qu’un Coup de cœur. Ces lauréats représenteront la région aux Rendez-vous panquébécois présentés le 4 juin prochain, à Amos.

C’est donc avec beaucoup de fébrilité que les gagnants des huit écoles secondaires de la région préparaient leurs numéros vendredi après-midi.

Ils sont très nerveux dans les loges. Ça reste quand même un concours à cette étape-ci. Si ce soir, ils gagnent, ils s’en vont au Rendez-vous panquébécois et rendu là, c’est vraiment juste de faire ta prestation devant d’autres jeunes comme toi qui sont passionnés de la musique et des arts de la scène , explique Sophie Desrosiers, présidente du comité régional de Secondaire en spectacle.

Charlotte Jamoulle, une élève de 5e secondaire d'Amos, interprète Nombreux d'Angèle en s'accompagnant au piano. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Retrouver le public

Pour les jeunes participants, autant à Amos qu’à Rouyn-Noranda, c’est le bonheur total de pouvoir présenter leur numéro devant un public. Un sentiment que comprend parfaitement Sophie Desrosiers.

Il n’y a rien qui va battre les applaudissements en direct. C’est le fun les pouces et les cœurs, mais on est contents d’avoir des applaudissements, des cris de joie et d’intensité dans nos salles , souligne-t-elle.

Léane Cloutier, une élève de 5e secondaire d’Amos, en est à sa quatrième participation. Gagnante régionale de l’édition virtuelle l’an dernier, elle est contente de retrouver le public.

Léane Cloutier, de l'école secondaire d'Amos, présentera son interprétation de Sous le même toit des 2Frères accompagnée de son frère William à la batterie. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Ça fait vraiment du bien. Ce n'est pas la même expérience du tout quand on est tout seul à faire un numéro, alors qu’on l’avait préparé pour du public dans le fond. Ce n’est vraiment pas la même chose, et je suis contente de retrouver ça. Ce soir, c’est vraiment le trip de faire ça avec mon petit frère, William, qui m'accompagne à la batterie. C’est le plaisir de montrer ce qu’on sait faire et de partager ça aux gens , fait-elle valoir.

Léane Cloutier, de l'école secondaire d'Amos, présentera son interprétation de Sous le même toit des 2Frères accompagnée de son frère William à la batterie. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Même son de cloche de Loïc Collin, également finissant d’Amos. Je trouve ça vraiment le fun en plus que ce soit à Amos. J’ai encore beaucoup d’amis qui vont venir ce soir, on a un beau théâtre. Je ne suis vraiment pas une personne stressée dans la vie. J’ai fini premier à la finale locale, alors d’être ici c’est comme un petit bonbon, je viens faire une autre performance pour le plaisir , confie-t-il.

Loïc Collin, un élève de 5e secondaire d'Amos, interprète Numéro de Jay Scott. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

De l’énergie

Danseur énergique, Franck Wamkeue, de l’école secondaire La Source de Rouyn-Noranda, est aussi très heureux d’offrir sa performance sur scène. J’aime ça performer devant un public. J’aime vraiment ça avoir l’énergie du public. Donc, ça m’apporte du bonheur de présenter mon numéro devant les gens , souligne-t-il.

Franck Wamkeue, un élève de 5e secondaire de Rouyn-Noranda, a préparé un numéro de danse. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Luneau

Lauralie Mayer, une élève de 5e secondaire de Rouyn-Noranda, ne pouvait espérer mieux qu’un retour devant public. Moi, je fais ça depuis cinq ans maintenant et je souhaitais juste que Secondaire en spectacle revienne en présentiel pour ma dernière année. Avoir un public, pour vrai, je n’ai pas de mots pour décrire… c’est juste magique! , affirme-t-elle.

Les finales régionales ont lieu à 19h, au Théâtre des Eskers d’Amos et au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda.