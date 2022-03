Des conditions routières difficiles dans la région en raison de la neige

On fait aussi de l’information en format collation.

La circulation est perturbée sur la route Mathias, dans le secteur de Shipshaw, où un accident impliquant trois véhicules est survenu en fin de journée à l'intersection de la rue des Framboisiers.

Les services d'urgence sont sur place et la circulation est complètement bloquée dans les deux directions.

On craint pour la vie d'une personne impliquée dans l'accident. Le SPS recommande aux automobilistes d'éviter le secteur et d'être très prudents sur les routes. Les policiers rapportent également plusieurs accrochages et sorties de route.

La STS suspend ses services

À 17 h, la Société de transport du Saguenay (STS) a annoncé qu’elle suspendait ses services à Chicoutimi, Chicoutimi-Nord et La Baie.

Seulement les interurbains circulent ainsi que les autobus dans l'arrondissement de Jonquière. Cette situation est temporaire le temps que le déneigement des rues nous permettent de rouler en toute sécurité , pouvait-on lire sur la page FB de la STS en fin de journée, vendredi.

Le transport scolaire a également connu des retards d’environ une heure sur une partie du territoire desservi par le Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay.