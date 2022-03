Manque de matelots : L’Isle-aux-Coudres loin d’avoir les coudées franches

Dimanche après-midi, les gestionnaires de Cidrerie & Vergers Pedneault, dont la clientèle est notamment composée de touristes, reçoivent une alerte : la dernière traversée entre L'Isle-aux-Coudres et Saint-Joseph-de-la-Rive est exceptionnellement à 17 h ce jour-là. Les traversées ont lieu normalement au moins jusqu'à 23 h.

On avait des clients qui étaient ici. On leur a dit que s'ils voulaient partir, ce n’est pas à 18 h, à 19 h, c’est maintenant , raconte le copropriétaire de l’établissement, Éric Desgagnés.

Éric Desgagnés est copropriétaire de Cidrerie & Verger Pedneault à L'Isle-aux-Coudres. Photo : Radio-Canada / Israël Tanguay

Heureusement, l’hiver se termine à peine et la saison estivale, fort occupée pour l’entreprise, n’est pas encore commencée.

Il ne faut pas que ça arrive en saison touristique. C’est la catastrophe pour nos entreprises , précise néanmoins M. Desgagnés.

L'entreprise Cidrerie & Verger Pedneault, située à L'Isle-aux-Coudres. Photo : Radio-Canada / Israël Tanguay

La STQ prend tous les moyens

À la Société des traversiers du Québec STQ , on croit que l'absence de matelots récemment s'explique à l'intérieur du contexte actuel de manque de personnel, généralisé en Amérique du Nord.

Que ce soit des congés de maladie, des congés parentaux, c’est ce qui mène vers cette situation , décrit Simon Laboissonnière, responsable des communications à la Société des traversiers du Québec STQ .

À court et moyen terme, la société a pris des mesures pour éviter qu’il n’y ait aucune traversée pendant plusieurs heures, comme ce fut le cas dimanche dernier.

Deux matelots de Tadoussac sont arrivés en renfort et des armateurs privés ont été appelés à la rescousse.

Un traversier à L'Isle-aux-Coudres. Photo : Radio-Canada / Israël Tanguay

La priorité c'est d'assurer un service à L’Isle-aux-Coudres, donc un service régulier. [...] On a retourné vraiment toutes les pierres pour être capable d’avoir le personnel nécessaire , soutient M. Laboissonnière.

Ce dernier rappelle que bien qu’un nouveau matelot soit embauché, il doit suivre certaines formations avant de pouvoir travailler sur un navire.

Pour le long terme, la Société des traversiers du Québec STQ a organisé une journée de recrutement vendredi, à même une embarcation de la société.



Si le processus se passe bien pour eux, ils [les candidats] peuvent même recevoir une offre dans les 24 prochaines heures , explique le porte-parole.

L'arrivée de la traversée à L'Isle-aux-Coudres. Photo : Radio-Canada / Israël Tanguay

Conflit de travail en cours

M. Laboissonnière assure qu’une séance de négociations est prévue la semaine prochaine entre le Syndicat du regroupement des traversiers Confédération des syndicats nationaux CSN et la Société des traversiers du Québec STQ .

On espère pouvoir continuer de travailler sur les conditions de travail pour améliorer la rétention et l’embauche de personnel , lance Simon Laboissonnière.



Les syndicats de plusieurs traverses ont des mandats de grève depuis plusieurs mois déjà.

Il a été impossible d’être mis en contact avec un représentant du syndicat pour cet article.

Le maire de L'Isle-aux-Coudres, Christyan Dufour. Photo : Radio-Canada / Israël Tanguay

Le maire toujours prêt à devenir matelot

Si les commerçants et les résidents de la région souhaitent que la situation revienne à la normale avant que la saison touristique ne commence, c’est aussi le cas du maire de L’Isle-aux-Coudres.

Il y a des annulations. C’est l’incertitude des gens qui viennent à L’Isle, à savoir s’il y a un bateau pour revenir. Ça a un gros impact , pense Christyan Dufour.

L’élu, lui-même un ancien capitaine, a d’ailleurs discuté avec le directeur de la traverse local pour reprendre du service sur les navires afin d’aider.

Je suis sérieux. J’ai un brevet de capitaine et je connais le bateau par cœur. Deux ou trois heures de formation pour me remettre dans le bain et on est parti , affirme le maire.

M. Dufour est même prêt à travailler sur le traversier sans salaire.



« Ça va être mon effort de guerre. » — Une citation de Christyan Dufour, maire de L'Isle-aux-Coudres

Je le ferais aussi longtemps que c’est nécessaire, pour qu’ils règlent le problème , précise-t-il.

Bien qu’il soit prêt à faire du bénévolat, le maire Dufour appelle toutes les parties concernées à trouver rapidement une solution avant l’été.

Avec les informations de Raphaël Beaumont-Drouin