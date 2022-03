Un nouveau convoi prépare son arrivée au centre-ville d’Ottawa samedi

On fait aussi de l’information en format collation.

Patrick Tremblay, l'un des membres actifs du groupe Facebook, a confirmé qu'un convoi prendrait la route en direction du centre-ville d'Ottawa samedi. Il sera d'ailleurs présent.

Selon l'estimation des organisateurs, le convoi réunirait de 1000 à 2000 participants. Les manifestants doivent rentrer à la maison dimanche.

Sur la page Facebook du groupe, une carte a été publiée. Sur celle-ci, on retrouve une section quadrillée en orange dans laquelle il sera interdit de klaxonner, à la demande des organisateurs.

Dans les commentaires, les participants ne semblent toutefois pas très favorables à cette interdiction, car ils soulignent qu'ils se déplacent expressément pour déranger .

Le Service de police d'Ottawa (SPO) a confirmé être entré en contact avec les organisateurs du convoi. C'est une manifestation qui est considérée comme planifiée , ont indiqué les relations médias.

« C'est sur notre radar ainsi que sur celui de plusieurs autres corps policiers. » — Une citation de Relations médias du SPO

Le Service de police d'Ottawa SPO prévoit tenir la population au courant de possibles problèmes de circulation sur Twitter.

Le Centre des opérations du gouvernement a écrit, par courriel, qu'il ne prévoyait aucune incidence majeure sur les infrastructures essentielles .

L'itinéraire préapprouvé pour la manifestation comprend les rues Elgin, Rideau et Laurier , a-t-on également écrit. L’organisateur du convoi a indiqué que les manifestants n’avaient pas l’intention de passer devant le parlement.

La Gendarmerie royale du Canada, le Service de police d’Ottawa et le Service de protection parlementaire sont au courant et surveillent la situation, et disposent de ressources suffisantes pour intervenir si l’incident a une incidence sur les infrastructures essentielles , a-t-on précisé.

Avec les informations de Camille Boutin