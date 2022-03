L’accès aux services de santé en français en Ontario entravé par la pandémie

Cette rencontre a été l'occasion d'aborder les conséquences de la pandémie sur les offres de service en français.

Réintégrer les personnes âgées dans les communautés

Lorsqu’on interroge les panélistes de la rencontre sur les effets de la pandémie sur les communautés francophones, les voix sont quasiment unanimes : les stigmates de l’isolement des aînés sont encore bien présents dans les communautés franco-ontariennes.

Selon Barbara Ceccarelli, directrice générale du Centre d’accueil Héritage à Toronto, les personnes âgées francophones ont, en plus de la solitude, souffert d’une difficulté d’accès à des sources d’information en français.

« On a rencontré des gens qui se sont retrouvés dans un état de panique et de terreur, vraiment. Parce qu’ils se sont retrouvés seuls, toutes les formes de soutien informel qu’ils avaient avant, les voisins, l'église, la paroisse, se sont arrêtées et avec la barrière de la langue, ça n’a pas aidé. » — Une citation de Barbara Ceccarelli, directrice générale du Centre d’accueil Héritage à Toronto

Selon elle, il est devenu impératif de chercher à ramener le vieillissement dans nos communautés, réintégrer tout ce qui [est lié] aux personnes âgées dans les communautés au lieu de les garer et les institutionnaliser dans des édifices où ils manquent d’interactions .

Manque de personnel

Barbara Ceccarelli rappelle également que les organismes qui offrent des soins en français souffrent d'un important manque de personnel, et ne disposent pas toujours de travailleurs qualifiés.

Du point de vue d'un fournisseur de services francophones, les impacts de la pandémie ont été surtout une grande fatigue, dit-elle. On sait que pour les préposés aux soins qui sont la base de ce genre de services, ça a été dur.

Souvent, leur formation n'est pas forcément au niveau de ce qu'il faudrait , ajoute-t-elle.

Barbara Ceccarelli est la directrice générale des Centres d’Accueil Héritage à Toronto. Photo : Radio-Canada

Elle déplore le fait que le secteur d’activité n’attire pas suffisamment de nouvelles recrues. On voit pas vraiment de relève, les gens sont pas payés pour le travail qu'ils font. Il faut investir dans les salaires, dans la formation et dans l'infrastructure parce que la demande va augmenter.

Il faut aussi valoriser le métier de préposé au soin, qui ne bénéficie pas, explique-t-elle, de suffisamment de visibilité.

Investir dans la santé mentale

Selon Estelle Duchon, directrice des services de santé du Centre francophone du Grand Toronto, la pandémie a mené à une grande précarisation des communautés francophones, un phénomène qui a entraîné des besoins en santé mentale plus importants.

Estelle Duchon, directrice des services de santé du Centre francophone du Grand Toronto. Photo : Radio-Canada / Annie Poulin

Il y a eu beaucoup de familles pour lesquelles la pandémie a été très difficile, rappelle-t-elle. Il y a eu des pertes d’emplois, des pertes de logements (...) et ça c’est directement lié à la santé mentale, parce que quand un individu a des difficultés dans ses besoins primaires, ça l’influence forcément.

« On a besoin que le gouvernement investisse dans les ressources en santé mentale. On a besoin de développer la capacité du système. Aujourd’hui c’est difficile de recruter en santé mentale et on n’a pas assez d’intervenants. » — Une citation de Estelle Duchon, directrice des services de santé du Centre francophone du Grand Toronto

Concernant les services en français, Mme Duchon pense que le gouvernement doit multiplier les points de services pour faciliter leur accès. Certes, on peut faire du virtuel en santé mentale, mais c’est pas vrai dans toutes les circonstances .

Il convient donc, selon elle, de multiplier les efforts pour rejoindre les bénéficiaires là où ils habitent, parce qu’on sait que plus l’accès est difficile, moins les gens vont accéder aux services , précise-t-elle.

Estelle Duchon estime aussi que le gouvernement doit également porter son attention sur la santé mentale des travailleurs de la santé, qui a été particulièrement éprouvée depuis le début de la pandémie.

Une couverture vaccinale moins importante

Tharcisse Ntakibirora, spécialiste de Santé Ontario pour les services en français dans la région de Toronto, soulève pour sa part le problème du faible taux de vaccination chez certaines communautés francophones.

« Pour les francophones venus de l’extérieur (...) la difficulté c’est que certains viennent de pays en conflit, où il y a des gouvernances très peu démocratiques. Ils se méfient souvent des contacts qu’ils reçoivent de nos agents pour leur donner des instructions sur comment se comporter dans le cadre de la pandémie. » — Une citation de Tharcisse Ntakibirora, spécialiste de Santé Ontario pour les services en français dans la région de Toronto

On sait que la vaccination n’a pas été vraiment une grande réussite dans cette partie de notre population. Je ne peux parler que de Toronto, mais je sais que cette difficulté a fait jour dans d’autres régions de l’Ontario , explique-t-il.

Il rappelle que les communautés francophones sont dispersées dans le Grand Toronto. Il est donc très difficile de rejoindre les francophones parce qu’il n’y a pas un quartier francophone , explique-t-il.

Il précise que Santé Ontario s’appuie sur des relais communautaires comme les conseils scolaires, ou les centres de santé pour contacter les francophones. Mais pour ceux qui ne fréquentent pas ces institutions, le seul moyen de les rejoindre c’est de passer par les aînés (...) qui sont respectés dans leurs communautés, et à qui nous confions le message , conclut-il.

Aider à se familiariser avec les services virtuels.

Selon Constant Ouapo, directeur général d'Entité 3, la focalisation du système de santé sur la gestion de la pandémie a compliqué l’accès aux soins de santé primaires pour les francophones.

Constant Ouapo est directeur général de l'Entité 3 Photo : Radio-Canada / Gabriel Nikundana

« Aujourd’hui on parle de plus en plus de soins virtuels comme alternative au manque de personnel bilingue dans le système de santé. Mais les francophones en général ne sont pas habitués aux soins virtuels, les gens sont toujours beaucoup plus à l'aise quand ils ont l’occasion de parler avec un spécialiste en personne. » — Une citation de Contant Ouapo, directeur général de l'Entité 3

Selon lui, cette transition demande d'acquérir une bonne dose de littératie numérique pour que les gens commencent à comprendre comment ça fonctionne .

Il estime qu'un travail de sensibilisation et d'information doit être mené dans la province pour que les usagers se familiarisent avec ces pratiques.