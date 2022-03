Des militants pour le climat veulent que la Banque royale se retire des énergies fossiles

Des pompes extraient du pétrole du sol près d'Olds, en Alberta, l'année dernière. Le Canada continue d'exporter beaucoup plus de pétrole qu'il n'en importe - 6,5 fois plus - et la grande majorité des 3,7 millions de barils exportés par jour en 2020 étant destinée aux États-Unis.

Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh