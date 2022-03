Une compétition télévisée inspirée de James Bond en préparation

On fait aussi de l’information en format collation.

Intitulée 007’s Road to a Million, l’émission en huit épisodes sera tournée dans plusieurs lieux cultes des films, un peu partout sur la planète. En équipe de deux, les participants et participantes devront relever des défis physiques et répondre à des questions pour remporter la compétition.

Comme l’indique le nom de la série, l’équipe gagnante de cette grande aventure se méritera un prix d’un million de livres sterling (1,64 million de dollars canadiens).

À la production, on retrouve 72 Films, MGM Television ainsi que Michael G Wilson et Barbara Broccoli, qui ont produit de nombreux films de la saga James Bond.

La série, qui sera diffusée exclusivement sur Prime Video, n’a pas encore de date de sortie. Le tournage devrait débuter un peu plus tard cette année.