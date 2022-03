De la France au Canada, Monique Larouche part à la découverte de ses ancêtres

Les Dames de la Paix est le deuxième roman de Monique Larouche.

L’intrigue se passe dans les années 1960. Stella, à la recherche d’une paix intérieure, loue une maison sur la plage de La Malbaie, là même d’où provient l’auteure.

Elle rencontre Rosie, petite fille de 9 ans en proie à de grandes difficultés personnelles malgré son jeune âge.

Ensemble, elles découvrent une valise dans laquelle il y a quatre objets : une couverture de laine, un grand foulard blanc, des livres sur la royauté et un extrait de baptême.

Ces quatre objets leur permettent de voyager dans le temps et dans l’espace. Ils vont conduire Stella et Rosie sur la piste de quatre femmes qui ont œuvré sur cinq siècles et sur deux continents à la recherche de la paix.

Couverture du deuxième roman de Monique Larouche Photo : Monique Larouche

Aux racines du Canada français

Les personnages historiques du roman Les Dames de la Paix ont existé.

Monique Larouche est remontée jusqu’à la Renaissance en France en découvrant que Marguerite de France était une de ses ancêtres.

“Marguerite de France est la fille du roi de France, François Ier et de Claude de France. Elle recherchait beaucoup la paix alors qu’on était dans une époque très guerrière”, précise Monique Larouche.

Des liens se créent aussi à la découverte de ses ancêtres.

Marguerite de France était aussi protectrice des arts. C’est elle qui a aidé Ronsard à sortir son premier livre. Ce sont eux avec Du Bellay qui ont créé la pléiade. C’était très étrange parce que moi j’ai enseigné ça à l’Université du Manitoba. Et puis je ne savais pas que c’était que Ronsard avait été protégée par une de mes ancêtres , confie Monique Larouche.

On apprend plus tard l’existence d’une certaine Madeleine Després qui était une fille du Roy. Elle est arrivée sur le continent américain en 1670, à peine âgée de 14 ans.

Elle était une des plus jeunes des 120 personnes qui étaient sur le bateau pour venir peupler la colonie. On lui avait dit que cela serait pour se marier et fonder une famille. Elle a eu le courage de changer complètement sa vie , explique l'auteure.

De fil en aiguille, par la découverte des ancêtres de Monique Larouche, le lecteur retrace l’histoire du Canada français jusqu’en 1960.

À la recherche de la paix universelle

Chacune des ancêtres de Mme Larouche est à la recherche de la paix universelle.

C’est une quête que je pouvais avoir [sur la paix]. Comment ça s’installe dans notre vie, comment dans une journée on peut être en paix ou on peut être en guerre à différents niveaux de soi qu’on accepte plus ou moins ou dont on est plus ou moins contents par rapport à différentes situations , raconte-t-elle.

« Ce lien-là s'est développé au fur et à mesure. Il ne s’est pas imposé. J’ai une écriture qui est très ludique. Au début, je joue, je ne pars pas sur un thème nécessairement précis [...] les réflexions vont s’ajouter au fur et à mesure. » — Une citation de Monique Larouche, écrivaine

Dans cette quête de paix, les protagonistes de l’histoire, Rosie et Stella, ont aussi leur rôle à jouer. Rosie est très mal à l’aise et Stella marche énormément sur le bord de la plage pour pouvoir retrouver une paix qu’elle a perdue. Elle est complètement déracinée , relate Monique Larouche.

Au-delà de l’aspect historique et de la recherche des origines, il y a un vrai questionnement sur la recherche de la paix, voire de la paix intérieure.

Rosie va faire face à la mort de sa mère en phase terminale d’une maladie. Elle ne sait pas quoi faire et les réponses que les adultes lui donnent ne lui conviennent pas. Stella est un personnage bienveillant qui a une résilience et elle va l’écouter.

Elle ne va pas lui donner de grandes réponses comme on fait toujours pour savoir qu'est-ce que c’est la mort, où on va, comment on reste en vie pour continuer quand la personne qu’on aime le plus est décédée , analyse Monique Larouche.

Les Dames de la paix apporte également une réflexion autour des origines, de la recherche de la paix et comment y parvenir.

Rosie va finir par trouver en Stella une alliée et elle n’était pas vraiment habituée à ça, car elle vient d’un milieu où habituellement on ne pose pas tellement de questions , précise l'auteure.

Stella va lui faire voir par le biais de l’aquarelle et de l’écriture qu’elle a des moyens. Elle voit que par le pouvoir des mots, parfois on peut rencontrer des gens d’autres époques, d’autres générations, des personnes qu’on ne connaissait pas qui nous prennent par la main ou par un objet et font susciter tout un espace de réflexion, , explicite Monique Larouche.

« Les gestes de paix puisque c’est un roman qui parle de la paix… nous autres, on peut en faire chaque jour. » — Une citation de Monique Larouche, écrivaine

L’auteure affirme qu’elle réalise une bonne action tous les jours.

« Quand j’étais cheftaine de louveteaux, il fallait faire une B.A. et là c'est devenu très grand et très important pour moi de la faire… que ce soit par un petit message ou un sourire… » — Une citation de Monique Larouche, écrivaine

Elle conclut en ajoutant que son livre s'est écrit sur une période de trois ans et que c’est un projet qu’elle a réussi à mener grâce à l’aide de plusieurs personnes dont son mon mari qui l’accompagne dans sa création et qui l’inspire énormément .

Monique Larouche et son mari, Denis Gagnon Photo : Denis Gagnon

Les Dames de la Paix vient de paraître aux Éditions Charlevoix.

Docteure en psychopédagogie, Monique Larouche vit au Manitoba depuis vingt ans où elle a eu une carrière de professeure de littérature française à l’Université du Manitoba, avant d’embrasser une carrière d’artiste-peintre en 2007. Elle écrit depuis quatre ans.