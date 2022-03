Le PQ présente deux candidates en Outaouais pour défendre la santé

Le chef du Parti québécois (PQ) Paul St-Pierre Plamondon est venu en Outaouais vendredi pour présenter deux femmes candidates à l’investiture dans les circonscriptions de Hull et de Chapleau : Camille Pellerin Forget et Marisa Gutierrez travaillent dans le réseau de la santé.

Les deux recrues, qui travaillent dans le milieu de la santé, sont très symboliques de ce que le Parti québécois PQ va défendre lors des prochaines élections , promet le politicien. Elles sont proches des gens, et ont à coeur la défense des citoyens.

Camille Pellerin Forget, physiothérapeute pédiatrique au Centre intégré de santé et services sociaux (Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS ) de l’Outaouais, va tenter sa chance à l’investiture de Hull. Elle est aux premières loges pour constater la dégradation des services à la population , affirme le chef péquiste, et pour parler de l’importance de prendre soin des tout petits et des aînés. Elle apporte une expertise bien vue au Parti québécois PQ , poursuit-il.

La physiothérapeute, qui fait ses premiers pas en politique, déplore les problèmes persistants qui affligent le réseau de la santé de l’Outaouais.

« On est dans la 41e année de règne libéral dans Hull, et on perd encore nos professionnels au profit d’Ottawa, faute de pouvoir les payer mieux. C’est inacceptable. » — Une citation de Camille Pellerin Forget, candidate à l'investiture du PQ dans Hull

Elle ajoute qu’ on a eu des députés libéraux très longtemps, et on est encore en train de revendiquer les mêmes choses .

Camille Pellerin Forget veut aussi se battre pour la protection du français dans la région. J’ai envie qu’on parle du Bonjour-Hi de l’Outaouais .

C’est Marisa Gutierrez qui tentera sa chance pour le Parti québécois dans Chapleau. Originaire du Pérou, Marisa Gutierrez travaille aussi au Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de l’Outaouais. Elle est organisatrice communautaire et chargée de cours en travail social à l’Université du Québec en Outaouais(Université du Québec en Outaouais UQO ). Une candidate , insiste le chef péquiste, qui possède une fine compréhension des enjeux sociaux de la région, comme la sécurité alimentaire, la santé mentale et les besoins du milieu communautaire.

Elle souhaite se battre pour le système de santé qui n’a pas actuellement la capacité de répondre aux défis . Marisa Gutierrez constate également qu’il faut plus de ressources pour intégrer les immigrants.

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon (archives) Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Paul St-Pierre Plamondon a vanté les qualités de ses recrues souverainistes, tout en décochant des flèches aux députés libéraux et caquistes de la région.

« L’Outaouais a une longue tradition d’avoir des poteaux, des députés qui ne disent pas un mot, des fantômes. Il y en a qui ont pris le pari de la CAQ aux dernières élections [...] Malheureusement, on ne peut pas dire que les députés de la CAQ sont très vocaux, ni visibles, ni présents physiquement. » — Une citation de Paul St-Pierre Plamondon, chef du PQ

Le chef péquiste a aussi décrié la position du gouvernement Legault sur le nouvel hôpital de l’Outaouais. C’est une aberration , martèle-t-il, avant de poursuivre: la Coalition avenir Québec CAQ fait la sourde oreille au gros bon sens.

L’autoroute 50 est selon lui une autre preuve du mépris des libéraux et de la Coalition avenir Québec CAQ envers l’Outaouais.