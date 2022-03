Un financement porteur d’espoir pour l’industrie cinématographique de la Saskatchewan

Cet appui sera accordé à travers un programme de subvention appelé Creative Saskatchewan et aura pour but de financer des projets cinématographiques et télévisuels.

Selon la ministre des Parcs, de la Culture et du Sport, Laura Ross, c’est maintenant le moment approprié d’investir dans cette industrie alors que les services de diffusion en continu gagnent en popularité.

« Creative Saskatchewan et la Saskatchewan Media Production Industry Association (SMPIA) s’attendent à ce que cet investissement rapporte plus de 50 millions de dollars à l’économie de la province. » — Une citation de Laura Ross, ministre des Parcs, de la Culture et du Sport

Layton Burton, un cinéaste de Regina, affirme que cette aide financière est une bonne nouvelle après une décennie difficile pour cette industrie.

« Nous avons toujours été pertinents, mais maintenant, nous le sommes à nouveau pour le gouvernement. C'est une très bonne chose. » — Une citation de Layton Burton, cinéaste de Regina

La réalisatrice de la série Little Mosque on the Prairie, Zarqa Nawaz, affirme toutefois que le gouvernement de la Saskatchewan devra redoubler ses efforts financiers s'il souhaite attirer plus de projets cinématographiques dans la province.

Une décennie difficile faute d'aide gouvernementale

En 2012, le gouvernement provincial avait décidé de mettre fin au crédit d'impôt pour les emplois dans l'industrie cinématographique.

Une décision qui avait été prise parle gouvernement de Brad Wall, car selon lui, le coût de cette aide était trop important pour les coffres de la province.

Ce crédit d’impôt servait à financer plus de 55 % de la main-d'œuvre dans les différentes productions.

Selon la cinéaste autochtone Louise BigEagle, la fin de cette aide financière a eu des répercussions dramatiques sur l’industrie cinématographique en Saskatchewan.

« L’industrie cinématographique est partie à la dérive et a beaucoup ralenti au fil des années. » — Une citation de Louise BigEagle, cinéaste

Selon une étude réalisée par la Chambre de commerce de la Saskatchewan et Saskfilm, l’industrie cinématographique a rapporté annuellement plus de 36 millions de dollars à la province entre 1998 et 2012.

Or, en 2019, sept ans après la fin du crédit d'impôt, le montant généré par cette industrie ne s'élevait plus qu'à 17,2 millions de dollars, selon Statistique Canada.

Avec les informations d’Alexander Quon