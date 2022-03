Plusieurs toilettes publiques du réseau de transport d’Edmonton sont fermées

La fermeture des toilettes sélectionnées a été approuvée par le conseil municipal lors d'une rencontre tenue en février.

Selon le plan, les personnes seront redirigées vers des installations situées à proximité .

Nous surveillerons de près la situation et rouvrirons les toilettes publiques lorsque ce sera sécuritaire , indique la Ville dans un courriel.

Un rapport sur la sécurité, réalisé par la Ville d’Edmonton, indique que la diminution de l’achalandage dans le réseau de transport pendant la pandémie a entraîné une augmentation de la criminalité et du sentiment d’insécurité chez les usagers.

Le rapport montre une augmentation de 819 % du nombre d’appels pour de l'aide médicale dans le réseau de transport d’Edmonton depuis 2017. Les agents de la paix auraient répondu à près de 1500 appels pour de l'aide médicale urgente en 2021.

Par ailleurs, 10 % du nombre total des appels concernaient la vérification de l’état de santé de quelqu’un, soit près de 8000 appels en 2021.

Judith Gale, responsable du groupe de bénévoles Bear Clan, est frustrée de la situation.

Il y a beaucoup de surdose dans les toilettes ce qui est problématique pour la ville, je comprends, mais ce l’est encore plus pour nos frères et sœurs parce qu’ils voient leurs amis tomber comme des mouches , dit-elle.

Il faut que des sites de consommations supervisés ouvrent afin que les gens dans le besoin ne soient plus dans le LRT [...] et soient entourés de professionnels pour les aider s’ils font un empoisonnement.

Selon la chef de la patrouille locale du Bear Clan, Judith Gale, avec la province qui a fermé des sites de consommation supervisée et maintenant la ville qui ferme des toilettes publiques, les personnes souffrant de problèmes de consommation et vivant dans la rue sont négligées. Photo : Radio-Canada / François Joly

Ressource de base

Judith Gale explique que les gens qui souffrent de dépendance utilisent les toilettes publiques pour consommer, mais aussi pour se protéger des intempéries et pour faire leurs besoins.

Elle a l’impression qu’on les punit en enlevant une ressource de base pour tout être humain.

Nous devons leur donner de l'espoir et les traiter avec le respect et la dignité dont ils ont besoin, ce qui signifie leur donner un endroit sûr pour aller aux toilettes , lance-t-elle.

Décision médicalement indéfendable

Le gastro-entérologue Michael Bensoussan a beaucoup de mal à comprendre cette décision politique , qu’il qualifie de médicalement indéfendable .

Il explique que beaucoup de personnes souffrent de maladies gastro-intestinales qui les obligent à aller aux toilettes rapidement.

Selon lui, ces personnes évitent parfois complètement de fréquenter des endroits où il n’y a pas de toilettes facilement accessibles.

Dès qu'on a une inflammation de l'intestin et même quand on a un intestin irritable, ce qui est le cas de 45 % des Canadiennes et Canadiens, on a parfois des impériosités [...] donc uniquement quelques minutes pour aller à la toilette, sinon il va y avoir un accident , dit-il.

Je trouve que pour toutes ces personnes-là, ça risque d'être très handicapant et ça risque très probablement de les exclure du système de transport en commun , ajoute-t-il.

Avec les informations de François Joly