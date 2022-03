Hausse prévue de 15 % pour les quotas de crabe des neiges dans la zone 16

Les pêcheurs de la zone 16 n’ont pas encore reçu le Plan de pêche axé sur la conservation du ministère Pêches et Océans Canada (MPO), mais tout porte à croire que la saison va débuter le 4 avril.

C’est ce qu’estime le directeur général de l’Office des pêcheurs de crabe des neiges de la zone 16, Jean-René Boucher.

La date d’ouverture qu’on a demandée au ministère des Pêches et Océans, c’est le 4 avril. Si tout va bien, on ne voit pas pourquoi cette date changerait , indique M. Boucher.

Après trois baisses consécutives des quotas de leur total autorisé de capture (TAC), l’Office des pêcheurs prévoit que les crabiers œuvrant dans cette zone bénéficieront d’une hausse de 15 %.

« On a eu des discussions avec [Pêches et Océans Canada] et ce qui semble être la meilleure option, autant économiquement que pour la préservation de la ressource du crabe, serait une augmentation de 15 % par rapport aux quotas de l’année passée. »