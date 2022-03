Quatre nageuses françaises craquent pour le sport universitaire canadien

Elles ont choisi de venir au Québec pour vivre une expérience, mais surtout pour continuer à pratiquer leur sport à un haut niveau, tout en poursuivant leurs études universitaires. Parce que pour Alice Ponsardin, Morgane Dornic, Axelle Cara et Mélissandre Hanicque, cette avenue n'était pas possible chez elles, en France.

Les quatre nageuses françaises, membres du Rouge et Or de l'Université Laval, disputent ces jours-ci le championnat canadien universitaire au PEPS.

Pour l'occasion, elles se sont même fait teindre les cheveux en rouge.

Notre sentiment d'appartenance pour le Rouge et Or ne fait aucun doute , lance Morgane Dornic en se tirant une mèche de cheveux, sourire au visage.

En raison de la pandémie, qui a forcé l'annulation de la dernière saison, la nageuse de 23 ans dispute une sixième et dernière année avec le club.

Ma première année, on m'avait dit : "Fais attention, profite de chaque compétition, franchement, ça passe vite". Et oui, ça passe vraiment vite en fait , raconte-t-elle.

Cette expérience, Morgane et ses compatriotes françaises du Rouge et Or n'auraient pas pu la vivre dans leur pays d'origine, où le sport universitaire n'est pas aussi valorisé, selon elles.

C'est vraiment compliqué en France , explique Mélissandre Hanicque, originaire de Briançon. Les programmes sont beaucoup plus chargés en termes de cours, en termes d'horaires. C'est difficile de faire comprendre à l'Académie française qu'on est aussi sportif et qu'on peut concilier à la fois sports et études.

« [En France], on dirait qu'il faut choisir entre le sport et les études, alors que les deux nous apportent des compétences. Faire les deux en même temps, c'est une expérience incroyable. » — Une citation de Morgane Dornic, nageuse française, membre du Rouge et Or de l'Université Laval

Un argument de vente

La possibilité d'allier sports et études devient donc l'argument du Rouge et Or et de son entraîneur adjoint Emmanuel Vergé pour attirer les bons nageurs français dans leur club.

Français établi au Québec depuis plusieurs années, Vergé a développé un bon réseau de contacts avec les organisations françaises pour dénicher de nouveaux talents.

Comme il n'y a pas de circuit universitaire en France, comme ceux que nous avons ici au Canada [USports] ou aux États-Unis [NCAA], bien sûr que ça devient attrayant pour les athlètes français qui sont prêts à s'exiler pour continuer leur sport , explique l'entraîneur originaire de Toulouse.

En général, ça se passe très très bien , ajoute-t-il. Bon, ils ont un peu de difficulté après le premier hiver, mais qu'est-ce que tu veux? , lance-t-il, sourire en coin.

Sport individuel, expérience d'équipe

Mélissandre Hanicque est débarquée au Québec en septembre. Bien sûr, il y a eu le choc de l'accent québécois et le froid de l'hiver, mais quand même, elle ne regrette pas du tout son choix, même qu'elle croit faire des envieux.

On ne m'envie pas pour l'hiver, mais pour le reste; on a quand même une super belle piscine, de bonnes conditions pour pouvoir s'entraîner, une salle de musculation qui est à notre disposition. Je suis quand même active sur les réseaux sociaux et en général, les gens réagissent. Ils sont curieux et jaloux!

Surtout, elle apprécie l'esprit d'équipe qui anime ses entraînements et ses compétitions.