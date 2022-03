Une mitraillette saisie à Québec

On fait aussi de l’information en format collation.

Lors de la perquisition, les policiers ont également récupéré d'autres armes et des munitions, en plus de différentes sortes de drogue s'apparentant à du fentanyl et du crystal meth, notamment.

Les substances ont été envoyées en laboratoire pour fin d'analyse.

Arrestation

Un homme de 28 ans a été arrêté dans le cadre cette enquête du projet MALSAIN.

Marc-André St-Pierre a comparu en fin d'après-midi, vendredi, au palais de justice de Québec.

Le résident de la rue des Cypres fait face à des accusations de possession d'armes prohibées, à savoir un pen-gun de calibre 22 et un taser artisanal.

Il est également accusé de bris de probation, en lien avec des dossiers à la Cour municipale, mais n'a pas été accusé concernant la drogue ou les autres armes saisies, pour le moment.

Fausses armes et munition

Le communiqué du SPVQ précise que plusieurs fausses armes ont aussi été trouvées, de même que plusieurs dagues et des munitions pour différentes armes à feu.

Marc-André St-Pierre doit revenir devant le tribunal la semaine prochaine, pour son enquête sur remise en liberté.

Projet Malsain

Le SPVQ précise que le projet MALSAIN a été mis en place en 2019, dans le but de contrer une hausse de violence liée au trafic de stupéfiants du crime organisé.