Et si réapprendre à respirer, rééduquer les poumons, pouvait se faire au moyen de quelques vocalises et refrains apaisants, comme À la claire fontaine? Et si le contact social créé par une réunion de groupe en ligne ainsi que l’enchantement d’entendre une soliste d’opéra pousser la note à la fin de l’atelier pouvaient remonter un peu le moral?

C’est le pari qu’ils ont fait. Ils ne sont pas les premiers. Dès le début de la pandémie, d'autres opéras dans le monde ont eu la même intuition, comme l'English National Opera de Londres, avec son programme Breathe .

Alors, voici maintenant le programme Respirer de l’Opéra de Montréal. Les ateliers ont commencé le 15 mars. J’ai eu la chance de venir dans le studio d’enregistrement de l’Opéra, à la Place des Arts, pour la première séance, diffusée auprès d’une quarantaine de participants.

Donc, inspirez... Et laissez-vous aller, aaaaaaah…

La mezzo-soprano Charlotte Gagnon a concocté un programme d’exercices faciles, inspirés de sa pratique quotidienne, de son rapport au souffle. Au mur devant elle, un grand écran pour voir les participants, qui suivent l’atelier de chez eux. Certains ont ouvert leur caméra, d’autres non.

Tout au long de l’atelier, elle les rassure. L’objectif n’est pas de réaliser une performance mais de se faire du bien. D’ailleurs, au moindre étourdissement ou malaise, elle recommande de faire une pause.

« Quand on pense au chanteur d’opéra, explique-t-elle, on pense à un chanteur qui s’amène à la limite de ses capacités et qui est très en forme. Mais la façon dont on l’aborde dans l’atelier, on revient vraiment aux bases, accessibles à tous. » — Une citation de Charlotte Gagnon, mezzo-soprano, animatrice de l’atelier

La mezzo-soprano Charlotte Gagnon de l'Opéra de Montréal anime la série d'ateliers. Photo : Radio-Canada / Myriam Fimbry

Chaque séance de 45 minutes comprend deux parties : d’abord, des exercices de respiration et d’étirement, pour atterrir dans l’atelier et être détendu , puis, des exercices de vocalises et l’apprentissage d’une chanson.

Chanter fait du bien. Donc, on part de ce principe-là , dit Pierre Vachon, directeur de l’action sociale et de l’éducation à l’Opéra de Montréal.

La musique est aussi rassembleuse. Elle va provoquer une socialisation, du point de vue mental, c’est absolument extraordinaire , ajoute le musicologue, qui est chargé de trouver des projets pour redonner à la communauté et casser cette image parfois un peu élitiste du chant lyrique.

Prévenir les malaises

Je vois qu’il y a des questions , dit Charlotte qui, depuis le piano, observe la messagerie (clavardage) du coin de l’œil. Josée demande si c’est normal de sentir son rythme cardiaque s’accélérer. Manon fait remarquer que c’est essoufflant et qu’elle a tout le temps envie de bâiller. Carole ressent un étau au niveau de la gorge. Yves n’arrive pas à tenir la note jusqu’à la fin.

La médecin et infectiologue Emilia Liana Falcone, de l’IRCM, est en ligne elle aussi. Elle observe les visages et les réactions. La consigne qu’elle donne : il faut en tout temps respecter ses limites et faire des pauses au besoin.

« C’est un programme à la fois artistique, qui respecte la formation des chanteurs, et à la fois médical, qui respecte les impératifs liés à la COVID longue et aux différentes pathologies. » — Une citation de Pierre Vachon, directeur de l’action sociale et de l’éducation à l’Opéra de Montréal

Pierre Vachon, directeur de l'action sociale et de l'éducation à l'Opéra de Montréal Photo : Radio-Canada / Myriam Fimbry

Le programme Respirer ne fera pas l’objet d’une étude pour le moment. Mais les patients de la Dre Falcone, suivis à la clinique de recherche post-COVID-19-IRCM, seront questionnés sur leur expérience lors de leurs rendez-vous.

Mélanie Lacasse, une résidente de Gatineau, a suivi l’atelier dans le train qui la menait à Montréal pour son rendez-vous à l’IRCM le lendemain.

Par moments, je voyais que mon souffle n’était pas suffisant pour continuer la vocalise , dit-elle à l’infirmière. On va voir, c’est quand même 12 séances, on va voir si je me sens mieux après.

Mélanie Lacasse, atteinte du syndrome post-COVID-19 depuis un an, espère que les ateliers d'opéra lui feront du bien. Photo : Radio-Canada / Myriam Fimbry

Cette mère de famille de 44 ans, médecin, vit depuis un an avec le syndrome post-COVID-19, communément appelé COVID longue . Le chant n’a jamais été son fort, mais elle veut mettre toutes les chances de son côté.

Les ateliers s’ajoutent donc à la liste de ses démarches pour guérir, en plus des suivis chez différents spécialistes : cardiologue, physiothérapeute, ergothérapeute et psychologue.

Les symptômes respiratoires sont parmi les plus fréquents dans la COVID de longue durée, rappelle la Dre Falcone. Le patient a de l’essoufflement ou la sensation qu’il ne prend pas une bonne respiration. Il n’est pas capable de vraiment aérer les poumons.

Cela nécessite une rééducation pulmonaire, à travers des séances de physiothérapie. Mais la plupart des 9000 patients dénombrés au Québec n’y ont pas accès – faute de services disponibles ou faute d’argent.

Dans ce contexte, les ateliers de l’Opéra de Montréal, gratuits, sont plus que bienvenus, même s’ils ne suffiront pas à répondre aux besoins, immenses et croissants.

« Je trouve l’idée formidable. C’est une intervention alternative, complémentaire, associée à l’art, au chant. On espère que les patients verront une amélioration de leur bien-être. » — Une citation de Emilia Liana Falcone, infectiologue, clinique post-COVID-19-IRCM

Emilia Liana Falcone, infectiologue et directrice de la clinique post-COVID-19-IRCM Photo : Radio-Canada / Myriam Fimbry

Ce contact avec l’art et le chant pourrait avoir un impact, non seulement sur la respiration, mais aussi sur l’anxiété, le stress, l’insomnie et la dépression qui accablent certains patients.

On ne peut plus aller au concert. On ne peut pas faire des sorties culturelles. Ça fait du bien, vous entendre! , s'exclame une participante, après que Charlotte Gagnon a volontiers accepté de chanter quelques secondes avec sa voix d’opéra. Votre voix fait autant de bien que les exercices qu’on fait , dit Violaine Cousineau.

Atteinte de la COVID de longue durée depuis 18 mois, elle se sent parfois désespérée. On a tellement accès à peu de services actuellement, c’est une bouée de sauvetage quelque chose comme ce que nous offre l’Opéra de Montréal!