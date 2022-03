Des solutions pour pallier la fermeture de la CMU de Sherbrooke

Le CIUSSS de l'Estrie - CHUS affirme avoir trouvé des solutions pour pallier la fermeture de la clinique des médecins d'urgence (CMU) de Sherbrooke, et soutient pouvoir offrir une offre de service équivalente à celle qui était proposée par la clinique.

La direction de la clinique des médecins d'urgence CMU avait annoncé sa fermeture pour le 31 mars prochain, parce qu'elle ne réussissait pas à maintenir le niveau de services établi selon des critères normés par le ministère de la Santé et des Services sociaux . Elle soulignait qu'elle était incapable d'offrir un service minimal de 12 heures par jour en raison des difficultés de recrutement.

La Dre Suzanne Gosselin, directrice adjointe de la Direction des services professionnels, explique que la majorité des 25 groupes de médecins de famille (GMF) du territoire ont accepté pour la prochaine année d'accueillir des patients sans médecin de famille pour des services ponctuels.

Le groupe de médecine de famille GMF des Grandes-Fourches deviendra également un groupe de médecine de famille GMF -accès, c'est-à-dire qu'il augmentera sa capacité d'accueil pour les patients sans médecin de famille, et ce, dès le mois d'avril. Ce groupe de médecine de famille GMF sera ouvert de semaine, et offrira huit heures de service les samedis et dimanches, ainsi que les jours fériés.

Il y aura une accessibilité plus grande dans ce groupe de médecine de famille GMF -là, souligne la Dre Gosselin. On a les ressources, mais ce groupe de médecine de famille GMF n'aura pas une offre de service aussi grande que la [clinique des médecins d'urgence]. Elle sera moins élevée, mais la différence est prise en charge par l'ensemble des GMF. Elle est répartie .

« C'est une équivalence en termes de disponibilité de plages de visites médicales. Chaque groupe de médecine de famille GMF a été invité à faire une offre de couverture de clientèle sans médecin de famille [...] C'est pour ça qu'on peut dire que l'offre sera équivalente. » — Une citation de Dre Suzanne Gosselin, directrice adjointe de la Direction des services professionnels au CIUSSS de l'Estrie - CHUS

Un guichet unique pour faciliter l'accès à un professionnel

Finalement, le CIUSSS a aussi renforcé les mécanismes d'accès aux médecins de famille à travers ses centrales d'appels.

Pour avoir accès à un rendez-vous, [les patients] devront passer par le guichet d'accès au médecin de famille ou au groupe de médecine de famille GMF le plus près de chez eux. Et là, il y aura une évaluation de leurs besoins pour les orienter vers le meilleur service, qui n'est pas nécessairement un médecin [...] il va y avoir des gens pour les accompagner vers le professionnel qui va répondre le mieux à leurs besoins , explique la Dre Gosselin.

Le guichet fait l'objet de travaux importants amorcés pendant la pandémie, affirme de son côté Carine Fortin, directrice adjointe de la Direction des services généraux. On est dans la dernière étape pour atteindre l'objectif ministériel du 1er juin, et la seconde échéance du 1er septembre.

« Une fois que le patient a appelé à son groupe de médecine de famille GMF ou le guichet d'accès pour les patients orphelins, c'est la dernière transaction qu'il a à faire. Il est pris en charge à partir de là » — Une citation de Carine Fortin, directrice adjointe de la Direction des services généraux au CIUSSS de l'Estrie - CHUS

On travaille aussi à optimiser les champs de pratique professionnelle, pour que tout le réseau prête main-forte, ajoute Carine Fortin. Tous les professionnels sont mis à contribution au maximum de leur champ de pratique pour répondre aux besoins du citoyen.

La Dre Gosselin soutient pour sa part que l'ensemble de ces changements ne représentent pas des solutions temporaires.