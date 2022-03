Moins du quart des patients de 65 ans et plus arrivent à voir leur médecin le jour même

Au Nouveau-Brunswick, l’écrasante majorité des personnes âgées de 65 ans et plus ont accès à un fournisseur de soins régulier. Il est toutefois difficile de le voir rapidement. Pas moins du quart des patients parviennent à avoir un rendez-vous le jour même ou lendemain lorsqu’ils sont malades.

La situation du Nouveau-Brunswick n'est pas unique. Elle est d’ailleurs généralisée à l’ensemble du pays.

D’après une enquête internationale réalisée dans 11 pays – dont l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Allemagne et les États-Unis – le Canada se trouve en queue de peloton, avec seulement 32 % des répondants qui disent réussir à consulter un médecin à l’intérieur d'un court délai.

Et la tendance ne s'améliore pas : cette proportion atteignait 45 % en 2014. En 2017, elle avait chuté à 41 %, à partir des données de cette enquête du Fonds du Commonwealth, appuyée par l’Institut canadien de l’information sur la santé.

Ces données n’ont malheureusement pas de quoi surprendre le Dr Ghislain Lavoie, médecin de famille à Moncton et président du Collège des médecins de famille du Nouveau-Brunswick, qui constate que la manière de prodiguer des soins dans la province a très peu changé depuis les années 1960.

Les travaux de recherche de Claire Johnson, professeure à l’École des hautes études de l'Université de Moncton, lui ont permis de constater une différence dans la rapidité d’accès dans les régions rurales, qui sont à la fois les meilleures et les pires .

La professeure Claire Johnson poursuit des travaux de recherche en gestion des services de santé à l'Université de Moncton (archives). Photo : Radio-Canada

Les régions rurales francophones ont tendance à avoir moins d’accessibilité en temps opportun, mais les régions rurales anglophones ont tendance à avoir les meilleurs niveaux d’accessibilité , compare-t-elle.

Pour une population vieillissante dont les conditions médicales sont plus complexes, on voit qu’un temps d'attente d'une semaine ou plus, ou même quelques semaines, peut être inapproprié pour leurs besoins , fait-elle valoir.

Un problème dont les répercussions se font sentir ailleurs

À défaut de maintenir le statu quo, de plus en plus de personnes pourraient se tourner vers d’autres ressources du système de santé comme les cliniques sans rendez-vous, les services de télésanté ou les urgences.

« Puis c’est justement là le problème. Les salles d’urgence deviennent engorgées avec des problèmes qui devraient être adressés au niveau des soins primaires parce que ce ne sont pas vraiment des urgences. » — Une citation de Claire Johnson, professeure spécialisée en gestion des services de santé à l’Université de Moncton

Dans l’enquête  (Nouvelle fenêtre) qui compile les réponses de 4484 Canadiens sondés entre le 13 mars et le 14 juin 2021, 31 % d’entre eux disent avoir utilisé le service d’urgence au cours des deux dernières années alors que leur situation ne le requérait pas.

C’est au-delà de la moyenne des autres pays, qui se situe à environ 25 %. La situation à l’échelle nationale laisse tout de même entrevoir des signes encourageants, puisque cette proportion était de 39 % en 2014.

S’éloigner des modèles traditionnels

Le Dr Ghislain Lavoie a apporté il y a quelques années des petites modifications à sa pratique qui lui permettent aujourd’hui d’avoir un plus grand volume de patients, tout en conservant des délais de rendez-vous raisonnables pour ces patients.

Il demande par exemple à son personnel administratif de faire un triage, du meilleur de leurs capacités , ce qui permet d’identifier les patients avec des besoins plus urgents.

Ghislain Lavoie est médecin de famille à Moncton et président du Collège des médecins de famille du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

« On laisse des plages ouvertes chaque jour, chaque semaine, pour ces gens-là, pour s’assurer que quelqu’un qui doit être vu aujourd’hui est vu aujourd’hui. » — Une citation de Ghislain Lavoie, médecin de famille à Moncton

Il existe d’autres solutions pour rendre l’accès à son fournisseur de soins primaires plus rapide. La pratique en équipe en est une, selon la professeure Claire Johnson.

Il y a normalement quelqu’un d’autre dans la clinique qui peut couvrir et voir le patient d’un fournisseur de soins qui est absent ou pas au travail cette journée-là , expose-t-elle. On voit que l’accès est meilleur quand il y a un regroupement de fournisseurs de soins.

Or, selon ses observations, cette méthode est encore trop peu répandue au sein des médecins de la province. La pratique en solo , plus traditionnelle, se perpétue même auprès de la relève.

Beaucoup de gens rapportent que " je fais ce modèle de soins-là parce que c’est celui-là qui était déjà en place, donc j’ai juste continué avec celui-là " , explique Claire Johnson.

Le Collège des médecins de famille de la province présente actuellement un modèle de mini-hôpitaux , comme le décrit le Dr Ghislain Lavoie. Il s’agit de regrouper des équipes multidisciplinaires sous un même toit – virtuel ou physique – pour permettre aux patients de consulter la bonne personne au bon moment .

Les discussions vont bon train avec les gestionnaires de la province, selon le médecin de famille. Il a bon espoir que le modèle sera déployé à la grandeur de la province en vue de faciliter l’accès aux soins primaires.