Un an de plus au Motel Montcalm pour les personnes en situation d’itinérance

Le Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) de l'Outaouais renouvelle pour un an son contrat de location du Motel Montcalm pour les personnes en situation d'itinérance. La pandémie et la crise du logement font en sorte que cette clientèle y restera jusqu'en juin 2023.

Depuis un an déjà, les sans-abris en voie de réinsertion y sont logés et accompagnés par des intervenants. Le coût du renouvellement de contrat est évalué à 1 million de dollars.

Les décideurs ont expliqué qu'ils n'avaient tout simplement pas le choix de reconduire le bail, en raison de la pandémie et de la crise du logement qui persiste.

Questionnée par les journalistes, la directrice de la santé mentale et de la dépendance, Pauline Mineault, a indiqué qu'aucun autre site n’a été évalué pendant l’année en raison du contexte d’urgence sanitaire.

Selon Mme Mineault, 100 personnes en situation d’itinérance ont pu profiter des services offerts au Motel Montcalm . Parmi eux, 41 personnes ont réintégré leur milieu ou ont trouvé un nouveau logement.

À l'annonce du déménagement des personnes en situation d'itinérance l'an dernier, des résidents du quartier s'étaient mobilisés contre le projet. Selon Louis Sabourin, le président de la commission Gatineau, ville en santé, l'acceptabilité sociale s'est accrue.

En matinée, des commerçants et des associations de résidents ont été rencontrés afin de répondre à leur question. On a rencontré pas mal de gens, on a reçu très peu de requêtes au 311 , a-t-il d'abord souligné. On voit très bien que ça se passe bien.

Déception pour le conseiller municipal du quartier

À ma grande déception, ils n’ont pas fait de grands efforts pour trouver une alternative , a lancé Mike Duggan, le conseiller municipal du district de Point-Gatineau, en entrevue. Les commerçants vont être déçus et fâchés.

L'absence de consultation des résidents du quartier est une fois de plus critiquée. Contrairement à ce qu'affirment tous les acteurs partenaires dans le dossier du Motel Montcalm, M. Duggan estime que la présence des sans-abris dans le secteur est une nuisance pour les commerçants et les résidents. Il y a beaucoup d’anecdotes de cas de vols , a-t-il illustré.

« On les a endurés pendant un an. Maintenant, il y a un signe qu’on va devoir les endurer pendant une autre année. » — Une citation de Mike Duggan, conseiller municipal, District de Pointe-Gatineau

M. Duggan concède que la vaste majorité des occupants du motel sont des personnes qui recherchent l’autonomie et sont de bons résidents , mais il y a de mauvaises pommes parfois . La présence des personnes sans-abris entraîne au flânage, selon lui, un véritable problème pour les commerçants.

Le conseiller Mike Duggan (archives) Photo : Radio-Canada / Jacques Corriveau

L'agente-relationniste du Service de police de la Ville de Gatineau, Renée-Anne St-Amant, tient cependant un autre discours.

Ce qu'on remarque, c'est qu'il n'y a pas de problématique en tant que telle à cet endroit-là depuis l'arrivée de la clientèle qui est au Motel Montcalm et c'est ce qu'on veut que la population retienne , a-t-elle indiqué en entrevue à Radio-Canada.

Renée-Anne St-Amant, porte-parole du SPVG (archives) Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

Selon cette dernière, 238 déplacements ont été réalisés dans la dernière année pour le secteur du motel alors que, pour le Gîte ami, on dénombre plutôt 578 déplacements.

« Ce n’est même pas un appel par jour. » — Une citation de Renée-Anne St-Amant, agente-relationniste, SPVG

Mme St-Amant explique qu'une hausse du nombre d'appels a été constatée, mais qu'il s'agit d'un phénomène que l'on remarque dans l'ensemble des secteurs de Gatineau.

Avec les informations de Marielle Guimond