Le seul refuge pour sans-abri dans le district de Cochrane cherche un nouveau DG

Le directeur général du Conseil d’administration des services sociaux du district de Cochrane (CASSDC) et président du refuge, Brian Marks, demeurent confiants qu’une relève sera trouvée.

Le conseil d’administration évalue plusieurs options, comme poursuivre sa recherche. Mais elle songe aussi à discuter avec des agences communautaires qui ont toujours appuyé Living Space afin d’obtenir de l’aide administrative.

Living Space avait promu une candidate à l’interne plus tôt ce mois-ci, mais cet exercice s’est avéré infructueux.

M. Marks assure que malgré l’absence d’un directeur, il n’y aura pas d’interruption de service. Nous avons trois excellents responsables sur place qui s’occupent de la livraison des programmes et le personnel nécessaire pour assurer leur continuité , précise-t-il.

« Living Space ne ferme pas et nous avons aménagé nos bureaux dans de plus grands locaux sur la rue Spruce Sud afin de loger plus de gens sur la rue Cedar. »