Une personnalité médiatique de Matane plaide coupable à trois accusations de voies de fait

On fait aussi de l’information en format collation.

Le journaliste a longtemps travaillé pour différents journaux locaux de la région et était tout récemment animateur à la télévision communautaire de Matane, maintenant appelée NousTV.

Il a aussi travaillé à la télévision de Radio-Canada jusqu’en 1990. Il a ensuite œuvré pendant plusieurs années comme chroniqueur à la radio de la société d'État.

M. Morel a comparu vendredi matin au palais de justice de Matane pour faire face à trois chefs d'accusation de voies de fait, dont une avec étranglement.

Les faits qui lui sont reprochés se seraient déroulés en avril 2021 à Montmagny et en décembre 2021 à Matane.

Une ordonnance de non-publication a été émise à la demande du Directeur des poursuites criminelles et pénales. Elle interdit la publication de tout renseignement pouvant mener à l'dentification de la victime.

La préparation d'un rapport présentenciel a été ordonnée par la juge Annick Boivin.

Selon Me Pamela Tremblay, procureure aux poursuites criminelles et pénales, ce rapport permettra à la Cour de mieux connaître l’accusé, étant donné que celui-ci n’a pas d’antécédents judiciaires, et d’individualiser la peine .

Le rapport présentenciel va donc permettre de dresser un portrait de l’individu et également d’évaluer le risque de récidive pour nous guider et guider le Tribunal dans l’imposition de la peine , explique Me Tremblay.

Pierre Morel a indiqué lors de l'audience avoir honte de ses agissements.

Les observations sur la peine se dérouleront le 30 août prochain.

L’avocat de la défense, Me Serge Houde, n’a pas voulu formuler de commentaire.