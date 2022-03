Les syndiqués de l’usine Bradken de Mont-Joli toujours en grève

Les 220 syndiqués, en grève depuis lundi, sont prêts à maintenir ce moyen de pression le temps qu’il faudra.

Le directeur québécois du syndicat des Métallos, Dominic Lemieux, se trouvait parmi les manifestants présents sur la ligne de piquetage.

« C’était important pour moi de venir aujourd’hui pour supporter mes gens. Lorsqu’on a des membres de notre syndicat qui décident de se battre, c’est important d'être ici, en région, de venir sur la ligne de piquetage pour les supporter. » — Une citation de Dominic Lemieux, directeur québécois du syndicat des Métallos, Dominic Lemieux

Selon M. Lemieux, les travailleurs ont pris une décision courageuse en acceptant de se priver de salaire afin de lancer un message à la partie patronale.

La dernière offre patronale a été rejetée à 69 % par les syndiqués. La convention collective est échue depuis octobre 2021.

La partie syndicale fait valoir que les principaux points en litige de ce conflit sont le salaire et les clauses reliées aux vacances.

Selon M. Lemieux, cela fait par ailleurs plusieurs années que les dirigeants syndicaux rapportent un manque de respect envers les travailleurs de l'usine Bradken.

L’employeur ne respecte plus les travailleurs et on le voit parce qu'il n’est même plus capable de recruter de la nouvelle main-d'œuvre , indique-t-il.

« Comme on dit, il va falloir que l'employeur mette du grain sur la palette s’il veut que les gens entrent au travail. » — Une citation de Dominic Lemieux, directeur québécois du syndicat des Métallos

Dominic Lemieux (en gris) discute avec les travailleurs de l'usine. Il était important pour lui de venir les rencontrer en personne et de leur apporter son soutien. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Le Syndicat des Métallos, affilié à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec FTQ , est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques. Source : Syndicat des Métallos

Le représentant syndical pour les Métallos, Éric Matte, confirme que deux jours de négociations sont prévus la semaine prochaine, entre le représentant de l'employeur et celui des syndiqués, afin d'apporter de nouveaux points sur la table.

C’est sûr qu’on veut s’entendre. Si l’employeur est prêt à venir s’asseoir avec nous et à avancer de meilleures conditions que celles qui nous ont été proposées la dernière fois, c'est sûr qu’on va l’écouter. D’ici là, on va être ici, en avant de l’usine, avec les gens pour montrer de la solidarité et notre mécontentement , soutient-il.

Sans vouloir entrer dans les détails de la convention collective, M. Matte affirme que si l'offre patronale avait été raisonnable, rien de tout cela n'aurait eu lieu.

Une offre généreuse , selon la direction

Le directeur de l'usine Bradken de Mont-Joli, Michael Côté, considère que l'offre qui a été déposée lors des précédentes négociations était raisonnable et qu'elle tenait compte de la hausse du taux directeur.

Bradken considère que l’offre qui a été déposée, par rapport au salaire, est quand même généreuse. Elle respectait le contexte actuel d’un haut taux d’inflation, tout en protégeant les travailleurs contre l’inflation du marché pour les années à venir , mentionne le gestionnaire.

Le directeur de Bradken à Mont-Joli, Michael Côté, estime que l'offre précédemment proposée était généreuse. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Les dirigeants de la fonderie sont déterminés à négocier cette convention collective et à parvenir à une entente équitable et viable , tout en reconnaissant la contribution de l’équipe de Mont-Joli au succès de l’entreprise.

« C’est sûr qu’on est déçu, ce n’est pas le dénouement qu’on souhaitait, mais on va continuer de discuter pour régler ça rapidement. On est prêt à faire d’autres négociations avec le syndicat. » — Une citation de Michael Côté, directeur de l'usine Bradken de Mont-Joli

La fonderie Bradken, qui a été construite il y a plus d'un siècle, emploie des travailleurs qui proviennent des Municipalité régionale de comté MRC de La Mitis, de La Matapédia et de La Matanie.

Elle fabrique des pièces pour des usines situées partout dans le monde. Son siège social se situe d'ailleurs au Japon.

Les élus souhaitent une entente rapide

Le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, est venu encourager les manifestants des Métallos ce vendredi.

Bradken, c'est le plus gros employeur privé de La Mitis, c'est également de fiers travailleurs que je connais bien. J'ai visité l'usine à quelques reprises et c'est un travail qui est difficile, il fait chaud, c'est dur pour le corps, ils méritent de meilleures conditions. Je suis ici pour les supporter et pour leur dire qu'ils ne sont pas seuls , lance-t-il.

« C’est important et ça me touche. Mon cœur est toujours avec les syndiqués et les ouvriers. » — Une citation de Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia

Il ajoute que les travailleurs sont essentiels pour la prospérité de l'usine et qu'il est plus qu'important de connaître leurs revendications.

Pascal Bérubé a prononcé un discours devant les manifestants. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

M. Bérubé espère également que les parties parviendront à conclure une entente. Il se dit prêt à agir pour dénouer cette impasse. J’aimerais que l’employeur me parle. Je vais vouloir les rencontrer pour qu’on regarde si on peut régler ça , souhaite-t-il.

De son côté, le maire de Mont-Joli, Martin Soucy, se dit inquiet de voir les travailleurs de la fonderie en grève.

Bradken, c’est une industrie de chez nous, bien implantée depuis plusieurs années. C’est aussi plusieurs emplois qui donnent du travail à nos concitoyens. De voir que cette industrie-là est actuellement en grève, je vous avoue que je suis inquiet. J’espère et j’encourage les parties à négocier pour régler ça le plus rapidement possible , mentionne-t-il.

Le maire de Mont-Joli, Martin Soucy, espère que les deux parties s'entendront rapidement. Photo : Radio-Canada

« On n’a pas les moyens de perdre un employeur comme ça chez nous, à Mont-Joli. » — Une citation de Martin Soucy, maire de Mont-Joli

S'il est nécessaire, le maire assure que la Ville de Mont-Joli pourrait devenir un négociateur afin de trouver un terrain d'entente entre les parties.

Avec les informations de Jean-François Deschênes