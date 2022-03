De nouveaux espaces temporaires pour les artistes à Gatineau

On fait aussi de l’information en format collation.

L'édifice, situé au 135 de la rue Eddy, répond à un grand besoin dans le milieu culturel, estime le président du conseil d’administration de la coopérative, Benjamin Rodger.

En 2016, seulement trois ateliers avaient été recensés sur le territoire, selon un rapport déposé à l’époque au conseil municipal de Gatineau.

Plusieurs artistes [créent] dans une chambre, à la maison, où il y a peu d’espace. Là, il y a de l’espace de création , explique Benjamin Rodger, lui-même artiste visuel.

« Être artiste, c’est un métier. [Ici], c’est comme avoir un bureau. C’est un lieu de travail où on n’a pas peur d’échapper de la peinture par terre. » — Une citation de Benjamin Rodger, président du conseil d’administration des Ateliers du Ruisseau

Un lieu approprié

L’artiste Geneviève-Audrey Mercier occupe les espaces du 135, rue Eddy, depuis décembre dernier. Photo : Radio-Canada / Christelle D'Amours

Geneviève-Audrey Mercier est l’une des sept occupants du 135, rue Eddy. Elle était à la recherche d’un lieu adapté à sa pratique artistique.

J’utilise de la peinture de voiture recyclée, donc ça peut être un peu toxique. Ici, la ventilation est appropriée, alors ça me permet de créer jour et soir à l’intérieur. Avant, je me retrouvais toujours à peindre à l’extérieur , souligne-t-elle.

« Trouver un atelier, c’est difficile. Trouver quelque chose d’abordable, c’est aussi difficile. » — Une citation de Geneviève-Audrey Mercier, artiste multidisciplinaire

Vers un espace permanent

L’édifice de la rue Eddy s’avère toutefois une solution temporaire en attendant la construction d'une coopérative permanente aux angles des rues Papineau et Morin.

Le projet de construction neuve, initialement évalué à 32 millions $, et qui devait voir le jour à la fin de 2022, fait toujours partie des priorités de la Ville de Gatineau.

Selon la mairesse France Bélisle, la présence d’artistes dans le centre-ville constitue non seulement un générateur de fierté et de sentiment d’appartenance , mais aussi une opportunité de retombée économique.

Les Ateliers du Ruisseau ont certainement le potentiel, la richesse et la possibilité de devenir un des piliers d'un pôle culturel qu'on est en train de créer dans notre centre-ville , fait valoir Mme Bélisle.

Le projet permanent devrait être complété d’ici à 2027.

Avec les informations de Christelle D’Amours et Aïda Semlali